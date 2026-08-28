Bartın Üniversitesi ile AYBİR ortak projelerle uluslararası bilgi köprüsü kuruyor

Bartın Üniversitesi ve AYBİR iş birliği protokolü imzaladı:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) arasında, akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen protokol imzalandı. Protokol, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile AYBİR Genel Başkanı Prof. Dr. Ebubekir Ceylan tarafından resmen onaylandı.

protokolün kapsamı ve amaçları:

Protokol çerçevesinde yükseköğretim, kalkınma, uluslararası ilişkiler ve kültürel miras gibi öncelikli alanlarda ortak araştırmalar yürütülmesi planlanıyor. Ayrıca ortaklaşa düzenlenecek çalıştaylar, forumlar ve eğitim programlarıyla kurumlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, sürdürülebilir bir akademik çalışma ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

beklenen katkılar ve etkileşim:

İş birliğinin, akademik üretimin toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkı sağlaması ve farklı coğrafyalardaki akademisyenlerle yazarlar arasındaki etkileşimi güçlendirmesi hedefleniyor. Protokol, ortak bilimsel projeler ve akademik faaliyetlerle hem yerel hem de uluslararası düzeyde paydaş ağlarının genişletilmesini teşvik edecek.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya protokolün hayırlı olmasını dileyerek, bu tür iş birliklerinin yalnızca üniversitenin akademik faaliyetlerini zenginleştirmekle kalmayıp aynı zamanda kültürel ve sosyal bağların kuvvetlenmesine de katkı sağlayacağını vurguladı. Kurumlar arası koordinasyon sayesinde planlanan etkinliklerin ve ortak çalışmaların düzenli bir şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor.

BARÜ İLE İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYEN VE YAZARLAR BİRLİĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ