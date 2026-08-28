Tarlasından pazara: 68 yaşında üretmeye devam eden Tepecikli üretici

68 yaşındaki Muzaffer Üstünel, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesindeki tarlasında doğal yöntemlerle yetiştirdiği ürünleri ilçe pazarında satıyor. İlerleyen yaşına rağmen üretimi bırakmayan Üstünel, hasat ettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Pazardaki ilgi ve yerel talep:

Üstünel'in getirdiği doğal ürünler, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Haftanın belirli günleri kurulan Tavşanlı pazarında tezgâhını açan üretici, komşu köylerden ve beldeden gelen müşterilerle doğrudan iletişim kuruyor.

Üreticinin ve tüketicinin sözleri:

Üstünel, üretimi hakkında şunları söyledi: "Tepecik beldesindeki tarlamda doğal olarak yetiştirdiğim bu ürünleri toplayıp pazara getiriyorum".

Pazardan düzenli olarak alışveriş yapan Ahmet Aşık ise ürünlerin faydalarını anlatarak, "Kendine has ekşi bir tadı var. Tam da şu sıralar mevsimi ve güçlü bir antioksidan kaynağı" ifadelerini kullandı.

68 YAŞINDAKİ MUZAFFER ÜSTÜNEL ŞİFA KAYNAĞI ÜRÜNLERİ BULUŞTURUYOR