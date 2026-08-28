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Tarlasından pazara: 68 yaşında üretmeye devam eden Tepecikli üretici

68 yaşındaki Muzaffer Üstünel, Kütahya'nın Tepecik beldesindeki tarlasından topladığı doğal ürünleri Tavşanlı pazarında satıyor; üretimi sürdürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tarlasından pazara: 68 yaşında üretmeye devam eden Tepecikli üretici

Tarlasından pazara: 68 yaşında üretmeye devam eden Tepecikli üretici

68 yaşındaki Muzaffer Üstünel, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesindeki tarlasında doğal yöntemlerle yetiştirdiği ürünleri ilçe pazarında satıyor. İlerleyen yaşına rağmen üretimi bırakmayan Üstünel, hasat ettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Pazardaki ilgi ve yerel talep:

Üstünel'in getirdiği doğal ürünler, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Haftanın belirli günleri kurulan Tavşanlı pazarında tezgâhını açan üretici, komşu köylerden ve beldeden gelen müşterilerle doğrudan iletişim kuruyor.

Üreticinin ve tüketicinin sözleri:

Üstünel, üretimi hakkında şunları söyledi: "Tepecik beldesindeki tarlamda doğal olarak yetiştirdiğim bu ürünleri toplayıp pazara getiriyorum".

Pazardan düzenli olarak alışveriş yapan Ahmet Aşık ise ürünlerin faydalarını anlatarak, "Kendine has ekşi bir tadı var. Tam da şu sıralar mevsimi ve güçlü bir antioksidan kaynağı" ifadelerini kullandı.

68 YAŞINDAKİ MUZAFFER ÜSTÜNEL ŞİFA KAYNAĞI ÜRÜNLERİ BULUŞTURUYOR

68 YAŞINDAKİ MUZAFFER ÜSTÜNEL ŞİFA KAYNAĞI ÜRÜNLERİ BULUŞTURUYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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