Söke'de aranan hükümlü jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi
Aydın'ın Söke ilçesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A. (29) yakalandı.
operasyon ve yakalama:
Ekipler, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Söke'de gerçekleştirilen operasyon sırasında M.C.A.'nın bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
işlemler ve adli süreç:
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE, KASTEN ÖLDÜRME VE HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇLARINDAN HAKKINDA 9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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