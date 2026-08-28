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Söke'de aranan hükümlü jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

Söke'de kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A., jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Söke'de aranan hükümlü jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

Söke'de aranan hükümlü jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

Aydın'ın Söke ilçesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A. (29) yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Ekipler, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Söke'de gerçekleştirilen operasyon sırasında M.C.A.'nın bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

işlemler ve adli süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE, KASTEN ÖLDÜRME VE HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇLARINDAN HAKKINDA 9...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE, KASTEN ÖLDÜRME VE HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇLARINDAN HAKKINDA 9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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