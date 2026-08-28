Suriye ile ticarette engeller aşılıyor, hedef 10 milyar dolar

Suriye’de yeni dönemle birlikte ticarette canlanma bekleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, Şam’da düzenlenen temaslar sonucu iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinde önemli bir ivme beklendiğini açıkladı. Türk heyetinin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat liderliğinde Suriye hükümet temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyen Altunkaya, kısa ve orta vadede hem ihracatın hem de yatırımların artacağı öngörüsünü yineledi.

Geçen yılki artış ve hedeflenen rakamlar:

Altunkaya, Suriye’ye yönelik ihracatın geçtiğimiz yıl %60 oranında artış kaydettiğini hatırlatarak, bunun devamlılık göstereceğini belirtti. Konseyin hedefi, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 Milyar Dolar seviyesine çıkarmak. Bu hedefe ulaşmak için öncelikli sektörler arasında tekstil, inşaat, enerji, gıda ve lojistik öne çıkıyor; önümüzdeki yıldan itibaren Türk firmalarının Suriye’de daha ciddi yatırım adımları atmasının beklendiği vurgulandı.

Gümrük ve mevzuat sorunları masada:

Toplantılarda Türk ihracatçı ve yatırımcıların karşılaştığı sorunlar da gündeme geldi. Altunkaya, özellikle gümrük uygulamaları ve mevzuat eksikliklerinin ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti. Örnek olarak, tekstilcilerin dahilde işleme kapsamında kumaşı getirip Suriye’de işleyip Türkiye üzerinden dünyanın farklı pazarlarına göndermek istemesine rağmen mevcut düzenlemelerin bu uygulamaya izin vermediği ifade edildi. İlgili bakanların sorunların çözümü için hızlı aksiyon alacaklarına dair taahhütte bulundukları aktarıldı.

Arazi tahsisi ve organize sanayi bölgesi altyapısının yeterince gelişmemiş olması da yatırımcıların önündeki diğer bir engel. Altunkaya, yatırımcıların uygun lokasyonda, uygun şartlarda arazi temininde güçlük yaşadıklarını; mevzuat ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi halinde yatırımların hızlanacağını söyledi.

Bankacılık altyapısı ve para transferleri:

Bankacılık tarafında da yeni düzenlemelerin işleri kolaylaştıracağı belirtildi. Altunkaya, şu anda para transferlerinin tek bir banka üzerinden yürütülmesinin ticareti yavaşlattığını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Ziraat Bankası’nın Suriye’de şube açma başvurusu bulunduğu, Suriye Merkez Bankası ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve olağanüstü bir durum olmaması halinde yılsonuna kadar şubenin açılmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı. Şubenin faaliyete geçmesiyle transferlerin daha hızlı ve güvenli hale geleceği, ihracatçı ve yatırımcıların iş yapma koşullarının iyileşeceği ifade edildi.

Altunkaya, yürütülen ikili görüşmelerde yatırımcıların çözüm bekleyen konularının detaylı şekilde ele alındığını, mevzuat düzeltmeleri ve uygulama kolaylıklarıyla kısa sürede somut ilerleme kaydedileceğini düşündüğünü belirtti. Genel değerlendirmede, adım adım düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminde kayda değer bir artış yaşanacağı beklentisi öne çıkıyor.

Şam’daki 63. Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti çerçevesinde yürütülen bu temaslar, karşılıklı yükümlülüklerin netleştirilmesi ve yatırımcı güveninin artırılmasına yönelik somut adımların atılmasına zemin hazırladı.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU TÜRKİYE-SURİYE İŞ KONSEYİ BAŞKANI MAHSUM ALTUNKAYA, SURİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİN HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİTTİĞİNİ BELİRTEREK, "HEDEFİMİZ İKİ ÜKLE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAKTIR" DEDİ.