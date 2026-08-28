kepez devlet hastanesi diyaliz merkezi kapasitesini artırarak ana binada hizmete başladı

kepez devlet hastanesi diyaliz merkezi açılışı:

Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, artan ihtiyacı karşılamak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla genişletilerek yeniden düzenlendi. Mevcut yapıda daha önce ek binada verilen diyaliz hizmetleri, herhangi bir aksama yaşanmadan ana hizmet binasına taşındı ve merkez toplam 28 ünite kapasiteyle hasta kabulüne başladı.

yeni düzenlemenin getirdikleri:

Tasarruf ve etkin kaynak kullanımı hedeflenerek yürütülen düzenleme sayesinde diyaliz hizmetleri tek merkezde toplandı. Hastaların ulaşımı, hasta nakil araçları ve diyaliz servisleriyle sağlanıyor; böylece aynı anda daha fazla hastaya tedavi imkânı sunulması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve gerektiğinde hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

açılış ve yetkililerin değerlendirmeleri:

Açılış töreninde konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, sağlık altyapısının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Özkan, "Diyaliz tedavisi, düzenli ve kesintisiz takip gerektiren önemli bir süreçtir. Ünite sayısının 13’ten 28’e çıkarılmasıyla daha fazla hastamıza nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Özkan, merkezi yerinde inceleyerek tedavi gören hastalarla sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan ise yenileme sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek yeni düzenlemenin diyaliz hizmetlerini güçlendireceğini belirtti.

hasta odaklı hizmet ve süreç yönetimi:

Taşıma ve entegrasyon sürecinde tıbbi cihaz ve ekipmanların ana binaya aktarımı, hasta mağduriyeti yaşanmadan gerçekleştirildi. Bu yaklaşım, hizmet sürekliliğinin korunmasını sağlarken aynı zamanda merkezde verimliliğin artırılmasına katkı sundu. Yenilenen merkezden bakım ve tedavi alan hastaların takipleri düzenli olarak yapılmaya devam edecek.

Açılış törenine Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, 28 ünitesiyle ana hizmet binasında hasta kabulüne devam ediyor ve hizmetlerin erişilebilirliği ile kalitesinin artırılması hedefleniyor.

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN (SOLDA) HASTALARLA SOHBET ETTİ