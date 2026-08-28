Dolar 48,2411 +0,50%
Euro 56,2179 0,00%
Bist 14.559,25 -0,11%
Altın Gram 7.209,91 -0,33%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,36 -0,18%
--°

kepez devlet hastanesi diyaliz merkezi kapasitesini artırarak ana binada hizmete başladı

Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, ünite sayısını 13'ten 28'e çıkararak ana binada hizmete başladı; hasta erişimi ve kapasite artırıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

kepez devlet hastanesi diyaliz merkezi kapasitesini artırarak ana binada hizmete başladı

kepez devlet hastanesi diyaliz merkezi açılışı:

Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, artan ihtiyacı karşılamak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla genişletilerek yeniden düzenlendi. Mevcut yapıda daha önce ek binada verilen diyaliz hizmetleri, herhangi bir aksama yaşanmadan ana hizmet binasına taşındı ve merkez toplam 28 ünite kapasiteyle hasta kabulüne başladı.

yeni düzenlemenin getirdikleri:

Tasarruf ve etkin kaynak kullanımı hedeflenerek yürütülen düzenleme sayesinde diyaliz hizmetleri tek merkezde toplandı. Hastaların ulaşımı, hasta nakil araçları ve diyaliz servisleriyle sağlanıyor; böylece aynı anda daha fazla hastaya tedavi imkânı sunulması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve gerektiğinde hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

açılış ve yetkililerin değerlendirmeleri:

Açılış töreninde konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, sağlık altyapısının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Özkan, "Diyaliz tedavisi, düzenli ve kesintisiz takip gerektiren önemli bir süreçtir. Ünite sayısının 13’ten 28’e çıkarılmasıyla daha fazla hastamıza nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Özkan, merkezi yerinde inceleyerek tedavi gören hastalarla sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan ise yenileme sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek yeni düzenlemenin diyaliz hizmetlerini güçlendireceğini belirtti.

hasta odaklı hizmet ve süreç yönetimi:

Taşıma ve entegrasyon sürecinde tıbbi cihaz ve ekipmanların ana binaya aktarımı, hasta mağduriyeti yaşanmadan gerçekleştirildi. Bu yaklaşım, hizmet sürekliliğinin korunmasını sağlarken aynı zamanda merkezde verimliliğin artırılmasına katkı sundu. Yenilenen merkezden bakım ve tedavi alan hastaların takipleri düzenli olarak yapılmaya devam edecek.

Açılış törenine Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kepez Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi, 28 ünitesiyle ana hizmet binasında hasta kabulüne devam ediyor ve hizmetlerin erişilebilirliği ile kalitesinin artırılması hedefleniyor.

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN (SOLDA) HASTALARLA SOHBET ETTİ

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN (SOLDA) HASTALARLA SOHBET ETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da tarım arazilerinin korunması için yol haritası belirlendi
images

Hayırsever katkısıyla Muratpaşa'ya yeni birinci basamak sağlık yatırımı
images

Bozdoğan'da Yeni Sanayi Sitesi'ne konfor ve güvenlik kazandıran parke düzenlemes...
images

İskenderun’da adliye kavşağı kent estetiğine yeni bir soluk getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yaz spor okulları 16 branşta 36 bin 818 çocuğu spora kazandırdı

Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı

Kocaelispor forvet hattını Florian Aye ile yeniden şekillendiriyor

Hayırsever katkısıyla Muratpaşa'ya yeni birinci basamak sağlık yatırımı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza