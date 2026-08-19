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Bursa Ticaret Borsası'ndan vefa: Mehmet Aydın'ın adı imam hatip ortaokulunda yaşayacak

Bursa Ticaret Borsası, Yıldırım'daki okul binasını Millî Eğitim Bakanlığı'na devretti; eğitim kurumu merhum Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ın adıyla yeniden isimlendirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa Ticaret Borsası'ndan vefa: Mehmet Aydın'ın adı imam hatip ortaokulunda yaşayacak

Bursa Ticaret Borsası eğitim yatırımlarına bir yenisini ekledi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), mülkiyetinde bulunan Yıldırım'daki okul binasını Millî Eğitim Bakanlığı'na devrederek kentin eğitim altyapısına katkısını sürdürdü. Devir teslim töreni Bursa Valiliği'nde yapıldı ve protokole ilişkin imzalar atıldı.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer katıldı. Bursa TB Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra merhum Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ın eşi Seval Aydın ve kızı Ecenur Aydın da törende hazır bulundu.

protokol ve yeni isimlendirme:

İmzalanan protokolle okulun mülkiyeti devlet kurumuna devredildi ve eğitim kurumunun adı, merhum başkanın anısını yaşatmak üzere Bursa Ticaret Borsası Mehmet Aydın İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirildi. Tören, protokolün imzalanmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

başkanın mesajı ve eğitime vefa:

Törende konuşan Özer Matlı, merhum Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Matlı, borsanın mülkiyetinde bulunan ve uzun yıllardır eğitim hizmetine tahsis edilen bu yapıyı "çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine hizmet etmeye devam etmesi amacıyla devletimize bağışlıyoruz" sözleriyle anlattı. Matlı ayrıca, "Mehmet Ağabeyimizin Borsamıza ve şehrimize bıraktığı güzel izlerin, burada eğitim görecek evlatlarımızla birlikte gelecek nesillere taşınacağına yürekten inanıyorum" diyerek bu adımı bir vefa borcu olarak nitelendirdi.

Vali Erol Ayyıldız da protokolün hayırlı olmasını dileyerek Bursa Ticaret Borsası yönetimine eğitime sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti ve devir teslimin il ve eğitim camiası için faydalı olacağını belirtti.

Protokol töreni, kurum temsilcileri, aile fertleri ve eğitim yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni ve hatıra fotoğrafı ile tamamlandı. Bursa TB yetkilileri, eğitime yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini duyurdu.

BURSA TİCARET BORSASI, MERHUM MECLİS BAŞKANI MEHMET AYDIN’IN VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE ANLAMLI BİR...

BURSA TİCARET BORSASI, MERHUM MECLİS BAŞKANI MEHMET AYDIN’IN VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE ANLAMLI BİR PROTOKOLE İMZA ATTI. MÜLKİYETİ BURSA TİCARET BORSASI’NA AİT OLAN OKUL BİNASI, BURSA VALİLİĞİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA DEVREDİLDİ. OKULUN ADI, MERHUM BAŞKANIN ANISINI YAŞATMAK AMACIYLA "BURSA TİCARET BORSASI MEHMET AYDIN İMAM HATİP ORTAOKULU" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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