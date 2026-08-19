Kayseri'de vandalların bıraktığı izler belediye ekiplerince 1.134 müdahaleyle silindi

Kayseri genelinde ortak kullanım alanlarında kapsamlı bakım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kent genelindeki park, bahçe, mesire alanı ve millet bahçelerinde yürüttüğü bakım-onarım çalışmalarını açıkladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, son 8 aylık dönemde yapılan rutin kontroller ve vatandaş bildirimleri sonucunda toplam 1.134 tahribatı tespit edip giderdi.

çalışmalar belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleşti:

Bakım ve onarımlar belediyenin kendi personeli, araç ve iş makineleriyle, dışarıdan işçilik alımı yapılmadan tamamlandı. Ekipler; kaynak, boya, sıhhi tesisat ve elektrik işleri ile bank ve kamelyalarda eksik ahşap parçalarının üretimini de kendi imkânlarıyla gerçekleştirdi. Bu yöntem sayesinde hem müdahaleler hızlandırıldı hem de belediye bütçesinin daha verimli kullanılması sağlandı.

yenilenen alanlar ve gerçekleştirilen müdahaleler:

Toplam bakım-onarım maliyeti 1 milyon 250 bin TL olarak kaydedildi. Ekipler kent donatıları, WC'ler, musluklar, aydınlatma sistemleri, spor aletleri, çocuk oyun grupları, banklar, kamelyalar, çitler ve diğer ortak kullanım ekipmanlarında gerekli onarımları yaptı.

Çalışmalar kapsamında İnönü Parkı'nın 2. ve 3. kısımları başta olmak üzere Beştepeler Mesire Alanı, Osman Kavuncu, Tuna, Kocasinan, Zümrüt ve Büyükşehir parkları ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi. İnönü Parkı 3. Kısım'daki halı sahanın boyama çalışmaları tamamlandı; Valilik arkasındaki banklar ve Karpuzatan'daki tahterevalliler yenilendi. İnönü Parkı 3. Kısım'da lavabo taşı, 2. Kısım'da ise musluk değişimi yapıldı. Ayrıca Cırgalan Hobi Bahçesi'ndeki WC arızası giderilerek alan yeniden halka açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla kent genelindeki ortak kullanım alanlarının korunmasını, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve vatandaşların daha nitelikli sosyal yaşam alanlarından yararlanmasını hedefliyor. Yapılan bakım-onarım faaliyetleri, belediyenin yerel kaynaklarla hızlı çözüm üretme kapasitesini de ortaya koydu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SON 8 AYDA KENT GENELİNDEKİ PARK, BAHÇE, MESİRE ALANI VE MİLLET BAHÇELERİNDE VANDALLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 1.134 TAHRİBATI GİDERDİ. ÇALIŞMALAR, BELEDİYENİN ÖZ KAYNAKLARI VE KENDİ EKİPLERİYLE YÜRÜTÜLÜRKEN, TOPLAM 1 MİLYON 250 BİN TL HARCANDI.