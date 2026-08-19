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Sonbahar için 100 bin indirimli koltuk: AJet biletleri 29 dolardan başlıyor

AJet, sonbahar için 32 ülkeyi kapsayan 100 bin indirimli koltuk kampanyası başlattı; Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan, satış 19 Ağustos 2026.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Emre Koç

Sonbahar için 100 bin indirimli koltuk: AJet biletleri 29 dolardan başlıyor

Sonbahar için 100 bin indirimli koltuk: AJet biletleri 29 dolardan başlıyor

AJet, yurt dışı hatlarında sonbahar dönemi için yeni bir indirim kampanyası açıkladı. Havayolu, Türkiye çıkışlı biletleri 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunarken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 euro gibi cazip seçenekler de bulunuyor. Kampanya geniş bir destinasyon ağı ve sınırlı sayıda koltukla yolculara erken planlama imkanı veriyor.

kampanyanın kapsamı:

Kampanya, toplam 100 bin indirimli koltuğu kapsıyor ve 32 ülkeye yönelik uçuşlarda geçerli olacak. İndirimli hatlar arasında Münih, Amsterdam, Paris, Londra, Taşkent ve Cezayir gibi rotalar yer alıyor. Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler şunlar: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün.

satın alma ve kullanım koşulları:

İndirimli biletler 19 Ağustos 2026 tarihinde, saat 11.00'de satışa çıkacak. Seyahat dönemi 1 Eylül - 24 Ekim 2026 tarihleri arasında olacak şekilde belirlenmiş bulunuyor. Kampanya biletleri doğrudan AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden temin edilebilecek.

Ayrıca kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yolcular, sınırlı sayıda koltuk bulunduğunu ve erken davranmanın avantajlı olacağını göz önünde bulundurmalı.

AJET, YURT DIŞI HATLARINDA GEÇERLİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI. SONBAHAR DÖNEMİNİ KAPSAYAN...

AJET, YURT DIŞI HATLARINDA GEÇERLİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI. SONBAHAR DÖNEMİNİ KAPSAYAN KAMPANYADA TÜRKİYE ÇIKIŞLI BİLETLER 29 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞA SUNULDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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