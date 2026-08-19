Talas'ta gönül buluşması: mevlid kandili programı

Talas Belediyesi'nden mevlid kandili programı:

Talas Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerini anmak amacıyla özel bir Mevlid Kandili programı düzenliyor. Gecenin teması "Biz seni, ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" ayetiyle anlam kazanacak. Etkinlik 21 Ağustos 2026 Cuma saat 20.30'da Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşlara açık olacak.

Program akışı:

Program, Talas Belediyesi imamı Ahmet Yıldırım'ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayacak. Ardından Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde görevli hoca Dr. Yakup Aktaş gecenin anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak ve dua ettirecek.

İlahiler ve katılımcılar:

Manevi atmosfer, sosyal medyada okuduğu ilahilerle tanınan 17 yaşındaki Musap, imam babası Yasin Yüksel ve Grup Şantiye'nin seslendireceği ilahilerle zenginleşecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid, sohbet, dua ve ilahilerle sürecek program katılımcılara birlik, beraberlik ve gönül huzuru içinde bir kandil gecesi yaşatmayı amaçlıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlid Kandili’nin manevi iklimini hep birlikte yaşamak için tüm Talaslıları programa davet etti.

TALAS BELEDİYESİ, PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (SAV) DÜNYAYA TEŞRİFLERİNİ İFADE EDEN MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLİYOR. "BİZ SENİ, ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK" AYETİYLE ANLAM KAZANAN GECEDE, KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ, MEVLİD, SOHBET, DUA VE İLAHİLERLE MANEVİ BİR ATMOSFER YAŞANACAK.