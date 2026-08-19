Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Talas'ta gönül buluşması: mevlid kandili programı

Talas Belediyesi, 21 Ağustos 2026 Cuma 20.30'da Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid, sohbet, dua ve ilahilerle Mevlid Kandili'ni anacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Talas'ta gönül buluşması: mevlid kandili programı

Talas Belediyesi'nden mevlid kandili programı:

Talas Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerini anmak amacıyla özel bir Mevlid Kandili programı düzenliyor. Gecenin teması "Biz seni, ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" ayetiyle anlam kazanacak. Etkinlik 21 Ağustos 2026 Cuma saat 20.30'da Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşlara açık olacak.

Program akışı:

Program, Talas Belediyesi imamı Ahmet Yıldırım'ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayacak. Ardından Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde görevli hoca Dr. Yakup Aktaş gecenin anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak ve dua ettirecek.

İlahiler ve katılımcılar:

Manevi atmosfer, sosyal medyada okuduğu ilahilerle tanınan 17 yaşındaki Musap, imam babası Yasin Yüksel ve Grup Şantiye'nin seslendireceği ilahilerle zenginleşecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid, sohbet, dua ve ilahilerle sürecek program katılımcılara birlik, beraberlik ve gönül huzuru içinde bir kandil gecesi yaşatmayı amaçlıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlid Kandili’nin manevi iklimini hep birlikte yaşamak için tüm Talaslıları programa davet etti.

TALAS BELEDİYESİ, PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (SAV) DÜNYAYA TEŞRİFLERİNİ İFADE EDEN MEVLİD...

TALAS BELEDİYESİ, PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (SAV) DÜNYAYA TEŞRİFLERİNİ İFADE EDEN MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLİYOR. "BİZ SENİ, ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK" AYETİYLE ANLAM KAZANAN GECEDE, KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ, MEVLİD, SOHBET, DUA VE İLAHİLERLE MANEVİ BİR ATMOSFER YAŞANACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri Devlet Tiyatrosu üç yılda 194 bin seyirciyle kentte yerini sağlamlaştırd...
images

Camilerde yaz boyunca ahlak eğitimi: 2,5 milyon çocuk kurslarda buluştu
images

Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi
images

Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazasında ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi