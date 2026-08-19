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Pamukkale'de çöpte yakılan yatak minibüse sıçradı

Denizli Pamukkale'de hurdacının çöp konteynerindeki yatağı yakması, alevlerin park halindeki minibüse sıçramasına yol açtı; itfaiye yangını söndürdü

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pamukkale'de çöpte yakılan yatak minibüse sıçradı

olayın gelişimi:

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, çöp konteynerine bırakılan eski bir yatağın içindeki metal yayları sökmek isteyen kimliği belirsiz bir hurdacı, yatağı ateşe verdi. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler önce konteynere sonra da yakınlarda park halinde bulunan bir minibüse sıçradı.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

Fesleğen Mahallesi Muhtarı Oğuz Sırlı'nın ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüsün ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri araç üzerinde uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Oğuz Sırlı "Hurdacının işgüzarlığı ile yayını almak için ateşe verdiği yatak, az kalsın faciaya neden olacaktı. Kısmen yanan minibüs haricinde, olay yerinde park halindeki araçlar da alev alabilirdi. Ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE, BİR HURDACI TARAFINDAN METAL YAYLARINI ÇIKARMAK AMACIYLA ATEŞE...

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE, BİR HURDACI TARAFINDAN METAL YAYLARINI ÇIKARMAK AMACIYLA ATEŞE VERİLEN ESKİ YATAK TEHLİKELİ BİR YANGINA NEDEN OLDU. BÜYÜYEN ALEVLER PARK HALİNDEKİ BİR MİNİBÜSE SIÇRARKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ YANGININ ÇEVREDEKİ DİĞER ARAÇLARA VE BİNALARA YAYILMASINI ENGELLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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