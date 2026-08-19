Dolar 47,9484 +0,01%
Euro 56,0927 +0,17%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.024,04 +0,24%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,96 +0,37%
--°

Karadeniz kıyısında tekneler artık dijital takibe bağlandı

Kırklareli'de 19 metre ve üzeri balıkçı teknelerine BAGİS cihazları takıldı; tekneler ücretsiz olarak anlık konum takibiyle izlenecek ve deniz kaynakları korunacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karadeniz kıyısında tekneler artık dijital takibe bağlandı

Kırklareli'de balıkçılıkta yeni gözetim dönemi

Kırklareli'de 19 metre ve üzeri balıkçı tekneleri için bir dönüm noktası yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, teknelerin denizdeki hareketlerini anlık izleyecek olan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazlarının montajını gerçekleştirdi. Uygulama, hem takip hem de denetim süreçlerinde dijital altyapıyı öne çıkarıyor.

Hangi tekneler kapsanıyor:

Proje kapsamında öncelikle 19 metre ve üzeri balıkçı tekneleri hedef alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Küresel Çevre Tesisi Projesi işbirliğiyle temin edilen cihazlar, Demirköy ilçesine bağlı İğneada ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldelerindeki teknelere ücretsiz olarak monte edildi.

Amaç ve beklenen etkiler:

BAGİS ile sisteme dahil edilen teknelerin denizdeki konumları anlık olarak takip edilebilecek; bu sayede balıkçılık faaliyetlerinin daha etkin izlenmesi ve denizlerdeki kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanması hedefleniyor. Yeni uygulama, teknolojik altyapı üzerinden yapılan takip sayesinde kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine de olanak tanıyacak.

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte mevzuata uyumun izlenmesi, tarama alanlarının korunması ve kaynakların uzun vadeli yönetimi konularında daha sağlam veriler elde edilmesi bekleniyor. İzleme sistemi, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin şeffaflığına katkıda bulunarak hem yerel uygulayıcıların hem de ilgili kurumların işini kolaylaştıracak.

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜ TARAFINDAN 19 METRE VE ÜZERİ OLAN BALIKÇI TEKNELERİNE...

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜ TARAFINDAN 19 METRE VE ÜZERİ OLAN BALIKÇI TEKNELERİNE, BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ (BAGİS) CİHAZLARI MONTAJI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da AFAD'ın dron gösterisi gece gökyüzünü renklendirdi
images

Samsun'da AFAD'ın yaklaşık 50 dronla gerçekleştirdiği gece gösterisi
images

Bayburt Kalesi'nde ilk Tunç Çağı izleri gün yüzüne çıkıyor
images

Bölgenin ulaşımına yeni soluk: Gümüşhane-Bayburt havalimanında inceleme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi