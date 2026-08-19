Karadeniz kıyısında tekneler artık dijital takibe bağlandı

Kırklareli'de balıkçılıkta yeni gözetim dönemi

Kırklareli'de 19 metre ve üzeri balıkçı tekneleri için bir dönüm noktası yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, teknelerin denizdeki hareketlerini anlık izleyecek olan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazlarının montajını gerçekleştirdi. Uygulama, hem takip hem de denetim süreçlerinde dijital altyapıyı öne çıkarıyor.

Hangi tekneler kapsanıyor:

Proje kapsamında öncelikle 19 metre ve üzeri balıkçı tekneleri hedef alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Küresel Çevre Tesisi Projesi işbirliğiyle temin edilen cihazlar, Demirköy ilçesine bağlı İğneada ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldelerindeki teknelere ücretsiz olarak monte edildi.

Amaç ve beklenen etkiler:

BAGİS ile sisteme dahil edilen teknelerin denizdeki konumları anlık olarak takip edilebilecek; bu sayede balıkçılık faaliyetlerinin daha etkin izlenmesi ve denizlerdeki kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanması hedefleniyor. Yeni uygulama, teknolojik altyapı üzerinden yapılan takip sayesinde kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine de olanak tanıyacak.

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte mevzuata uyumun izlenmesi, tarama alanlarının korunması ve kaynakların uzun vadeli yönetimi konularında daha sağlam veriler elde edilmesi bekleniyor. İzleme sistemi, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin şeffaflığına katkıda bulunarak hem yerel uygulayıcıların hem de ilgili kurumların işini kolaylaştıracak.

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜ TARAFINDAN 19 METRE VE ÜZERİ OLAN BALIKÇI TEKNELERİNE, BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ (BAGİS) CİHAZLARI MONTAJI YAPILDI.