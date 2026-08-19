Genç KAYMEK başarıyı yaydı: YKS 2026'da 547 öğrenci üniversiteli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte gençlerin akademik yolculuğuna destek veren Genç KAYMEK'in YKS 2026 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmalar, öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranlarında somut bir başarıya dönüştü.

Genç KAYMEK'in yerleştirme sonuçları:

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Genç KAYMEK'ten YKS 2026'da 259 lisans ve 288 ön lisans yerleşmesi olmak üzere toplam 547 öğrenci üniversiteye yerleşti. Yerleşen öğrenciler arasında farklı alanlara yayılan tercihler dikkat çekti; başarı tablosunda Tıp, Hukuk, Eczacılık, Hemşirelik ve Ebelik, Mühendislik ve Mimarlık, Eğitim ve İlahiyat gibi bölümler öne çıktı.

Detaylara göre Genç KAYMEK öğrencilerinden 9 öğrenci Tıp Fakültesi, 4 öğrenci Eczacılık Fakültesi, 5 öğrenci Hukuk Fakültesi, 20 öğrenci Hemşirelik ve Ebelik, 31 öğrenci Mühendislik ve Mimarlık, 43 öğrenci Eğitim Fakültesi ve 11 öğrenci İlahiyat programlarına yerleşti. Ayrıca 8 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi'ne, 4 öğrenci tam burslu bölümlere yerleşirken, 124 öğrenci diğer lisans programlarında üniversite hayaline kavuştu.

Büyükkılıç'ın değerlendirmesi ve belediyenin taahhüdü:

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin elde ettiği bu başarı karşısında memnuniyetini dile getirerek, öğrencileri, ailelerini ve emeği geçen eğitimcileri tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, "YKS 2026’da Genç KAYMEK’te 259 lisans, 288 ön lisans olmak üzere 547 öğrencimizin üniversiteye yerleşmesini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı, ailelerini ve emek veren hocalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK aracılığıyla sadece sınava hazırlık sürecine destek vermekle kalmıyor; gençlerin üniversite ve meslek hedeflerine ulaşmalarına katkı sunan bir yapı olarak çalışmaya devam edeceğini vurguluyor. KAYMEK, başarılı çalışmalarıyla adeta şehrin altıncı üniversitesi olarak nitelendirilen bir rol üstlenirken, YKS 2026 sonuçları kurumun gençlerin yanında olduğuna dair somut bir gösterge sundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, GENÇLERİN EĞİTİM YOLCULUĞUNA GÜÇLÜ DESTEK SUNAN GENÇ KAYMEK’İN YKS 2026 BAŞARISINI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI. GENÇ KAYMEK’TE 259 LİSANS, 288 ÖN LİSANS OLMAK ÜZERE TOPLAM 547 ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME BAŞARISI GÖSTERDİĞİNİ BELİRTEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ÖĞRENCİLERİ, AİLELERİNİ VE EMEĞİ GEÇEN EĞİTİMCİLERİ TEBRİK ETTİ.