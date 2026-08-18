Bursa'da erişimde yeni adım: engelsiz seyahat tek uygulamada

uygulamanın amacı ve kapsadığı yenilikler:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dijital hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak için BursaKart Mobil ile Engelsiz Bursa uygulamalarını tek çatı altında topladı. Uygulamanın birleştirilmesi BURULAŞ iştiraki tarafından gerçekleştirildi ve hedef, toplu taşıma hizmetlerinin engelli vatandaşlar tarafından daha bağımsız, güvenli ve kullanıcı dostu şekilde kullanılmasını sağlamak olarak açıklandı.

Yapılan geliştirmeler kapsamında kullanıcılar, uygulama üzerinden kendi BursaKart numaraları ve sisteme kayıtlı telefonlarıyla giriş yaparak seyahat talepleri oluşturabilecek; binecekleri durağı ve engel durumlarını belirleyebilecek, ayrıca seyahatlerine eşlik edecek refakatçiyi tanımlayabilecekler.

biniş, iniş ve sürücü iletişimi:

Sisteme girilen seyahat bildirimleri, ilgili otobüs sürücüsünün ekranına anlık olarak iletiliyor. Sürücü, yolculuğa ilişkin geri bildirimde bulunabiliyor; yolcunun araca binmesinin ardından biniş onayı uygulama üzerinden alınabiliyor ve yolcu ineceği durağı seçerek seyahat sürecini uygulama üzerinden takip edebiliyor. Bu işleyiş, özellikle yönlendirmeye ihtiyaç duyan yolcular için araca ulaşma ve inme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Uygulama, konum ve durak bilgilerini iyileştiren arayüz güncellemeleri sayesinde yaklaşan duraklar, kalan durak sayısı ve seyahat süreci hakkında anlık bildirimler sunuyor; böylece toplu ulaşım daha güvenli ve bağımsız hale geliyor.

raylı sistem entegrasyonu ve takip özellikleri:

Raylı sistem kullanıcıları için de yeni özellikler hayata geçirildi. Yolcu istasyona giriş yaptığında yaklaşan HRS aracının bilgisi uygulamada gösteriliyor; gitmek istediği yönü ve treni seçerek aracın istasyona geliş süresini takip edebiliyor. Trene binildikten sonra biniş durumu teyit edilebiliyor ve varış noktasına kaç durak kaldığı görülebiliyor. Sistem, HRS araçlarının yanı sıra T1 ve T2 tramvay hatlarında da kullanılabilecek şekilde dizayn edildi.

Bu entegrasyon, istasyon ve araç bilgilerini yolcunun erişimine sunarak raylı sistemleri kullanan engelli yolcuların yolculuk planlamasını ve anlık yönlendirmeyi daha rahat yapabilmesini sağlıyor.

yolcuların deneyimleri ve hizmete sunum:

Uygulamayı kullanan görme engelli yolculardan gelen geri bildirimler, sistemin pratik faydasını ortaya koyuyor. BursaKart Mobil üzerinden yolculuk gerçekleştiren görme engelli Dilhan Karagöz şunları söyledi: "Gerçekten ilk deneyimimde biraz heyecanlı ve korku içerisindeydim. Fakat güvenli bir yolculuk başlatıp güvenli bir şekilde yolculuğumu sonlandırabildim. Binerken bildirim gönderebiliyoruz, inerken de şoföre bildirim gönderebiliyoruz. Başkanıma, son derece anlamlı olan bu desteği için çok teşekkür ederim".

Bir diğer kullanıcı görme engelli Beyazıt Çağrı Yurdagül ise uygulamanın sunduğu kolaylıkları şu sözlerle özetledi: "Görme engelliyseniz görme engelli olduğunuzu, fiziksel engelliyseniz fiziksel engelli olduğunuzu belirtip şoför beyin ona göre sizi karşılamasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca ineceğimiz durağı da işaretliyoruz, ona göre bize yardımcı oluyor. Başkanımız Şahin Bey, bizi ulaşım anlamında çok rahatlattı. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim".

Güncellenen ve geliştirilen özellikleriyle BursaKart Mobil Uygulaması artık vatandaşların kullanımına sunuldu; amaç, kent içi ulaşımda engelli yolcuların bağımsızlığını ve güvenliğini artırmak olarak vurgulandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİJİTAL HİZMETLERİN DAHA ERİŞİLEBİLİR, BÜTÜNLEŞİK VE KULLANICI DOSTU BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA BURSAKART MOBİL İLE ENGELSİZ BURSA UYGULAMALARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLADI.