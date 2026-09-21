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Bursa’da makas atan sürücünün tehlikeli hareketi araç kamerasına yansıdı

Bursa'da İzmir Yolu Caddesi'nde hafif ticari araç makas atarak tehlike yarattı; anlar araç içi kamerasına yansıdı, sürücü ve plaka henüz tespit edilmedi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa’da makas atan sürücünün tehlikeli hareketi araç kamerasına yansıdı

Olayın gelişimi:

Bursa'da İzmir Yolu Caddesi üzerinde bir hafif ticari otomobilin trafikte makas atarak tehlike yarattığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Sürücü ve plakası henüz öğrenilemedi, araç kısa süre sonra gözden kayboldu.

Görüntüler ne gösteriyor:

Kayıtlarda, aracın şeritler arasında ani ve tekrarlayan manevralar yaptığı ve diğer sürücülerin ani fren veya şeritten çekilme gibi tepkiler verdiği görülüyor. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı ve tehlikenin boyutu net biçimde ortaya kondu.

Emniyetin çalışması:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aracı tespit etmek ve sürücüyü belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler görüntü ve delil toplama ile tanık ifadelerine başvurarak olayın aydınlatılmasına yönelik adımlar atıyor.

Makas atma gibi usulsüz ve tehlikeli manevralar, trafikte kontrol kaybı ve zincirleme kazalara yol açma riski taşır; bu nedenle yetkililer benzeri olaylarda duyarlı davranılmasını ve güvenlik kayıtlarının paylaşılmasını önemsiyor.

BURSA&#039;DA HAFİF TİCARİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ MAKAS ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI. O ANLAR, BAŞKA BİR...

BURSA'DA HAFİF TİCARİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ MAKAS ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI. O ANLAR, BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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