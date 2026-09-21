Dicle adacığındaki 52 küçükbaş üç gün sonra kıyıya çıkarıldı

Dicle adacığındaki 52 küçükbaş kurtarıldı:

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Nehri'ndeki bir adacıkta 3 gündür mahsur kalan 52 keçi ve oğlak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı.

Müdahale süreci:

Olay, merkez Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi açıklarında meydana geldi. Bölgeden çıkamayan hayvanlar, sahipleri tarafından da kurtarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hazırlıklarını yaparak bot ile adacığa ulaştı ve hayvanları güvenli şekilde kıyıya taşıdı.

Sahibin teşekkürleri:

İtfaiye ekiplerinin operasyonuyla küçükbaşları teslim alan hayvanların sahibi, ekiplerin çabası ve desteği için teşekkür etti.

SUR İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR DİCLE NEHRİNDEKİ ADACIKTA MAHSUR KALAN 52 KEÇİ VE OĞLAK, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.