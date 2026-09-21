Sarayköy'de aniden yola çıkan domuz sürüsü motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesine yol açtı

Kaza detayları:

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Tosunlar Mahallesi yakınlarındaki Hasköy yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Azgınoğlu yaşamını yitirdi. Olay, saat 02.00 sıralarında, sulama suyu kontrolü yapmak üzere yonca tarlasına giderken gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Azgınoğlu'nun kullandığı motosikletin önüne aniden bir domuz sürüsü çıktı. Motosikletin domuzlara çarpmasıyla sürücü yola savruldu ve ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin 45 yaşında olduğu belirtildi.

Olay yeri müdahalesi ve soruşturma:

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Azgınoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bölgede güvenlik ve ulaşım uyarıları:

Bölge sakinleri ve yoldan geçen sürücüler için gece karanlığında yabani hayvanlarla karşılaşma riski bulunduğu; özellikle tarım yolları ve tarlalara yakın güzergahlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer kaza yerinde gerekli tutanakları alırken soruşturma sürüyor.

SARAYKÖY’DE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN DOMUZ SÜRÜSÜNE ÇARPAN 45 YAŞINDAKİ ADAM KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ.