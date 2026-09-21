Çöp poşetiyle kimliğini saklayıp araç ve bina yakan şüpheli Serik'te yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, üzerine siyah çöp poşeti geçirerek bir otomobil ve garajı kundaklayan, yangının 3 katlı binaya sıçramasına yol açan şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Olay, bölge sakinlerinde korku ve maddi kayıp bıraktı.

olayın gelişimi:

Akçaalan Mahallesi'nde Cumartesi akşamı saat 22:30 sıralarında Fatma Demir'e ait evin garajında başlayan yangın kısa sürede alevlendi ve 3 katlı binaya sıçradı. Güvenlik kayıtlarının incelenmesi sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, bir şahsın üzerine siyah bir çöp poşeti geçirerek motosikletle garaj önüne geldiği, saniyeler içinde alevlerin yükseldiği ve zanlının hızla kaçtığı görüldü. Olayda garajdaki otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönmüş ve bina ağır maddi hasar aldı.

polis takibi ve şüphelinin ifadesi:

Asayiş ekipleri, kaçış yönündeki tüm kameraları inceleyerek zanlının eşkalini ve kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli A.K. bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, apartman önündeki arazide beslediği küçükbaş hayvanların bina sakinleri tarafından kötü koku nedeniyle şikayet edilmesinin kendisini sinirlendirdiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltı ve sorgu işlemlerinin ardından A.K. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli takip ve soruşturma sürüyor; yetkililer delillerin titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ