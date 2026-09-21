Bursa'da üç ilçede eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildi

Operasyonun kapsamı ve koordinasyonu:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Kent genelinde suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısların faaliyetleri üzerine sürdürülen soruşturma sonucunda 10 şüpheli tespit edildi ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra eş zamanlı baskın kararı alındı.

Adreslere eş zamanlı baskınlar:

Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda toplam 12 adrese girilerek kapsamlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen birçok malzeme ele geçirildi. Ekiplerin adreslerde bulduğu materyaller arasında ruhsatsız tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve çeşitli silah parçaları yer aldı. Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltılar, adli süreç ve soruşturma:

Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bu kişilerden U.Ü. hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, ele geçirilen silah ve mühimmatın olaylarla bağlantısının detaylı şekilde araştırıldığı bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç örgütleri ve bu yapıların silah teminine karşı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca kent genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi ve ele geçirilen materyallerle ilgili incelemenin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği kaydedildi.

EKİPLER TARAFINDAN NİLÜFER, OSMANGAZİ VE YILDIRIM İLÇELERİNDE BULUNAN TOPLAM 12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ.