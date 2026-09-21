Samsun'da kesinleşmiş yağma cezasıyla aranan kişi yakalandı

yakalanma detayları:
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında E.Ç. (32) isimli kişiyi tespit ederek yakaladı.
Şahıs hakkında yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
operasyonun yürütülmesi:
Ekipler, adres ve kimlik tespiti çalışmaları sonrası yapılan operasyonla şahsı yakaladı ve emniyetteki işlemlerini başlattı.
adli süreç ve tutuklama:
İşlemleri tamamlanan E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAKKINDA 15 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN E.Ç. (32) YAKALANDI.
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