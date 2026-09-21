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Samsun'da kesinleşmiş yağma cezasıyla aranan kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, yağma suçundan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (32) adlı şahsı yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da kesinleşmiş yağma cezasıyla aranan kişi yakalandı

yakalanma detayları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında E.Ç. (32) isimli kişiyi tespit ederek yakaladı.

Şahıs hakkında yağma suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

operasyonun yürütülmesi:

Ekipler, adres ve kimlik tespiti çalışmaları sonrası yapılan operasyonla şahsı yakaladı ve emniyetteki işlemlerini başlattı.

adli süreç ve tutuklama:

İşlemleri tamamlanan E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKKINDA 15 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN E.Ç. (32) YAKALANDI.

HAKKINDA 15 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN E.Ç. (32) YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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