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Sultangazi kent ormanında 8 gündür kayıp kişi için seferberlik

Sultangazi'de 13 Eylül'den beri kayıp olan 49 yaşındaki Mustafa Dinler için polis, AFAD ve belediye ekipleri 120 bin m²'lik alanda 8 gündür arama yapıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:57

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi kent ormanında 8 gündür kayıp kişi için seferberlik

Sultangazi'de kayıp araması sürüyor:

İstanbul Sultangazi'de 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 49 yaşındaki Mustafa Dinler için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine yetkili birimler derhal çalışma başlattı.

Arama ekipleri ve kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, kayıp şahsın en son görüldüğü nokta olan Sultangazi Kent Ormanı'nda arama yürütüyor. Çalışma, yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 150 kişilik ekibin katılımıyla sürüyor ve 8'inci gününde devam ediyor.

Yöntem ve destek unsurları:

Ekipler, zemin aramalarını yoğunlaştırırken AFAD tarafından dron desteği sağlandığı bildirildi. Çalışmalar koordineli şekilde sürüyor ve aramalar, şahsın en son görüldüğü nokta etrafında yoğunlaştırılmış durumda.

SULTANGAZİ&#039;DE 8 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞAHSI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

SULTANGAZİ'DE 8 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞAHSI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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