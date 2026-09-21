Antalya'da günübirlik işletmelere geniş çaplı denetim: 10 işletme ve 4 kişiye ceza

Antalya'da günübirlik denetimleri sonrası cezai işlemler

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde son iki haftada gerçekleştirilen denetimlerde, il genelindeki günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmaları mercek altına alındı.

denetimin kapsamı:

Yapılan kontrollerde 912 günübirlik konaklama yeri, kayıtsız faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 30 adres ve 153 araç kiralama firması olmak üzere toplam 1.095 işletme incelendi.

uygulanan işlemler:

Denetimler sonucunda, Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında 10 işletme ve 4 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. İncelemelerin amacı; mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamını sağlamak, genel güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturabilecek unsurları önlemek, suça karışmış kişileri yakalamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek olarak açıklandı.

Yetkililer, denetimlerin sürdürülerek ihlallerin tespit edilmesi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ANTALYA'DA SON İKİ HAFTADA GÜNÜBİRLİK KONAKLAMA YERLERİ VE ARAÇ KİRALAMA FİRMALARINA YÖNELİK DENETİMLERDE BİN 95 İŞLETME KONTROL EDİLDİ