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Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'dan sabah 06.30-06.31'de hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; kazada 11 kişi öldü, 27 yaralı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

kaza öncesi görüntüler ve yolculuğun başlangıcı:

Manisa'da meydana gelen feci kazaya karışan tur otobüsünün, Bursa'dan sabah erken saatlerde yola çıktığı anların güvenlik kamerası kayıtları paylaşıldı. Görüntülerde, otobüsün saat 06.30 sıralarında bir iş yerinden yolcu aldığı; kısa süre sonra, saat 06.31'de hareket ettiği görülüyor.

İncelenen kayıtlarda, otobüs şoförünün Osmangazi ilçesindeki iş yerinden çalışanlarla tokalaştığı ve yolcuların alındığı anlar da yer alıyor. Plakası 16 AED 124 olan tur otobüsünün Bursa'dan İzmir istikametine doğru hareket ettiği belirlendi.

kaza yeri ve müdahale:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada, tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu yapılan ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

kazanın ardından ailelerin durumu:

Bursa'daki bazı vatandaşlar, yakınlarıyla bağlantı kuramamaktan endişe ediyor. Kaza bölgesine doğru hareket edenlerin olduğu, yakınlarını kaybeden veya yaralıları bulunan ailelerin bilgi almak için çaba gösterdiği bildirildi.

Görüntüler, yolculuğun sabahın ilk dakikalarında başladığını ve otobüsün kısa süre içinde yola devam ettiğini ortaya koyuyor. Yetkililer, soruşturmanın ve olay yerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

MANİSA’DA 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 27 KİŞİNİN YARALANDIĞI FECİ KAZAYA KARIŞAN TUR...

MANİSA’DA 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 27 KİŞİNİN YARALANDIĞI FECİ KAZAYA KARIŞAN TUR OTOBÜSÜNÜN BURSA’DAN HAREKET ETTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. GÖRÜNTÜLERDE OTOBÜSÜN SAAT 06.30 SIRALARINDA YOLCU ALDIĞI, 06.31’DE İSE HAREKET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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