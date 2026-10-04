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Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Büyükorhan'da Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiindeki orman yangınına karadan ve havadan çok sayıda arazöz, helikopter, uçak ve su tankeri sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Büyükorhan'da müdahale çalışmaları sürüyor:

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde devam eden orman yangınına müdahale, bölgeye sevk edilen takviye ekip ve araçlarla yoğunlaştırıldı. Ekipler yangını söndürmek ve kontrol altına almak için karadan ve havadan eş zamanlı çalışma yürütüyor.

hava ve kara unsurları:

Sevk edilen araç ve ekipler arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 arazöz ile 1 insansız hava aracı (drone) yer alıyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinden 2 su tankeri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nden ise 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri söndürme çalışmalarına destek veriyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ'ye ait 3 su tankeri de bölgeye sevk edildi.

havadan destek ve koordinasyon:

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan ve havadan müdahil oluyor; 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar, ekiplerin koordineli müdahalesiyle yürütülürken yangının seyri ve yürütülen operasyonlar Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yakından takip ediliyor.

Büyükorhan’daki orman yangınına takviye ekipler sevk edildi

Büyükorhan’daki orman yangınına takviye ekipler sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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