Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Niğde’nin Bor ilçesi Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağında hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Kazaya, G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet karıştı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralananlar:

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde motosiklette bulunan Medine Ö. (18) ile Mustafa Durmuş Ö. (16) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan E.K. (19), ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavisine başlandı.

Soruşturma ve müdahale:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç ve motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedeninin ve kusur durumlarının tespiti için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, bölgedeki trafik akışının kontrol altına alındığını bildirdi.

NİĞDE’NİN BOR İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, İKİ KİŞİ ÖLÜRKEN, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.