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Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Murat Boz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekli GastroAntep'te sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Doruk Çetin

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle gerçekleşen GastroAntep Kültür Yolu Festivali akşamlarından birinde Murat Boz sahne aldı. Sanatçının geniş repertuvarı, farklı tempolu parçalar ve duygusal şarkıların dengesiyle konser alanında dikkat çekti.

Konserde öne çıkan anlar:

Murat Boz, seyircilerle güçlü bir iletişim kurarak konseri boyunca izleyicilerin katılımlarını sağladı. Performansında özellikle "Üzüleceksin", "Özledim" ve "Adını Bilen Yazsın" gibi bilinen eserleri seslendirildi; hareketli parçalar ve duygusal şarkılar arasındaki geçişler beğeni topladı ve dinleyiciler sık sık şarkılara eşlik etti.

Festival programı ve süresi:

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra sergiler, sahne sanatları, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarını kapsayan etkinliklerle şehir genelinde sürüyor. Festival, farklı mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Akşam performansı, festival takviminin sunduğu çeşitliliğin canlı bir örneği olarak değerlendirildi; izleyiciler hem müziğe hem de festivalin diğer etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi. Murat Boz'un sahne performansı, GastroAntep gecesine renk kattı ve katılımcılardan olumlu tepkiler aldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE GERÇEKLEŞEN GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA MURAT BOZ SAHNE ALDI. SEVİLEN ŞARKILARI VE SAHNE PERFORMANSIYLA GAZİANTEPLİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞAN SANATÇI, FESTİVAL AKŞAMINA DAMGA VURDU.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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