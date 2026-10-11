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Tokat'ta bulantı ve ishal şikâyetleri nedeniyle 2 bin 914 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Tokat'ta 9 Ekim'den itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetiyle 2 bin 914 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu; 18 çocuğun durumu iyi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tokat'ta bulantı ve ishal şikâyetleri nedeniyle 2 bin 914 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Başvuru sayısı ve hasta durumu:

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamından itibaren görülen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleri nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 2 bin 914 olduğunu açıkladı. Valilik açıklamasına göre, 11 Ekim Pazar saat 08.00 itibarıyla bu başvurular kayda geçirildi ve vakalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Açıklamada hastanelerde takip ve tedavileri süren 18 çocuk bulunduğu, çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından izlendiği belirtildi. Yetkililer, ağır klinik tablosu olan vaka bildirilmediğini vurguladı.

Laboratuvar incelemeleri ve süre:

Şikâyetlerin nedenini belirlemek için ilgili kurumlar koordineli olarak çalışıyor. Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri ayrıntılı inceleme amaçlı olarak Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildi. Valilik, laboratuvar sonuçlarının yaklaşık 3 gün içinde alınmasının beklendiğini duyurdu.

İnceleme sürecinde, olası bulaş yollarının tespitine yönelik saha çalışmaları, su ve çevre örneklemesi ile sağlık kurumlarındaki hasta izlemleri eş zamanlı yürütülüyor. Yetkililer bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Vatandaşlara yönelik tedbirler:

Valilik, laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamasını; bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanmasını tavsiye etti. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği, ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Sağlık kurumları başvuranların tedavisini sürdürürken, halk sağlığının korunması için bilgilendirme ve destek hizmetleri devam ediyor. Yetkililer, benzer şikâyeti olan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmalarını ve alınan önlemlere uymalarını istedi.

Olayla ilgili gelişmeler ve laboratuvar sonuçları açıklandıkça, Valilik ve sağlık kurumları tarafından yeni bilgiler paylaşılacak.

TOKAT’TA BULANTI, KUSMA, KARIN AĞRISI VE İSHAL ŞİKÂYETLERİYLE SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN...

TOKAT’TA BULANTI, KUSMA, KARIN AĞRISI VE İSHAL ŞİKÂYETLERİYLE SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAYISI 2 BİN 914’E ULAŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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