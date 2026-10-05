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Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Hatay'da akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu; Antakya, Altınözü, Hassa ve Defne kırsalında bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 00:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Hatay'da akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu hayatı olumsuz etkiledi:

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının yapıldığı Hatay'da, gün boyunca etkili olan yağışların akşam saatlerinde yer yer doluya dönüşmesiyle bölge kısa sürede beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri kent merkezleri ve kırsal mahallelerde yolları kaplarken, olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Etkilenen ilçeler ve oluşan hasar:

Antakya, Altınözü, Hassa ve Defne ilçelerinin kırsal mahallelerinde akşam saatlerinde bölgesel dolu görüldü. Özellikle Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kısa sürede biriken dolu ve yağmur suyu, bazı noktalarda göllenmelere yol açarken trafikte seyir halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Görgü tanıkları, bazı araçların sağa çekip sinyal lambalarını yakarak beklediğini bildirdi.

Sürücülerin yaşadıkları ve uyarılar:

Olayı yaşayanlardan Mehmet Şirin, yaşananların çok ani olduğunu belirterek, "Akşama doğru aracımızla ilerlerken bir anda gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Gözümüzün önünü göremedik. Hatta yaklaşık 30 saniye boyunca dolu şeklinde de yağdı" dedi. Şirin, aşırı gök gürültüsünün özellikle depremi yaşamış vatandaşlar için daha da ürkütücü olduğunu, yağış nedeniyle trafikte keşmekeş oluştuğunu ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki yetkililer ve Meteoroloji, yağışlı havanın gece boyunca etkisini sürdürebileceğini bildiriyor. Sürücüler ve vatandaşlar için kısa süreli, yoğun yağış ve dolu anlarında tedbirli olunmasının önemine dikkat çekildi.

HATAY&#039;DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU YAĞIŞI, BAZI ARAÇLARDA MADDİ...

HATAY'DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU YAĞIŞI, BAZI ARAÇLARDA MADDİ HASARA NEDEN OLDU. KISA SÜREDE ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜYEN DOLU YAĞIŞI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIRKEN, YAĞIŞLI HAVANIN GECE BOYUNCA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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