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Bursa'nın yönetim anlayışını değiştirme iddiası: Matlı'dan hesap verebilirlik vurgusu

BTSO başkan adayı Özer Matlı, seçim sürecindeki engellere dikkat çekerek hesap verebilir yönetim, gençlik, kültür ve tarım odaklı bir Bursa vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'nın yönetim anlayışını değiştirme iddiası: Matlı'dan hesap verebilirlik vurgusu

seçim sürecine dair değerlendirme:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı, oda seçimleri öncesinde sürecin zorluklarına ve üyelerin demokratik haklarına erişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Matlı, seçime katılımın ve oy kullanma hakkının güvence altına alınmasının, kent yönetimine ilişkin anlayışın değişmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Matlı, seçim belgelerine ulaşımda yaşanan güçlükleri eleştirerek, "Bu şehir sonunda doğruyu bulacak. Bu şehir hesap verilebilir bir yönetimle çalışmayı öğrenecek. Bu şehir hesap vermeyi öğrenecek" ifadelerini kullandı. Aday, bazı tarafların oy belgelerini ulaştırmada engel çıkarmasının Bursa'ya yakışmadığını vurguladı.

demokratik haklara erişim ve tarafsızlık:

Matlı, seçim atmosferinin oluşturulmasının beklenenden zor olduğunu belirtti ve üyelerin demokratik haklarını eksiksiz kullanabilmesinin öncelik olması gerektiğini söyledi. "Hâlâ seçim belgelerini karşı taraftaki arkadaşlar, demokratik haklarını kullanmak isteyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine vermemeye ısrar ediyor" sözleriyle sürecin halen sorunlu olduğunu aktardı.

Aday, kurumun tarafsızlığının korunmasının önemine değindi: seçimlerde tarafların farklı renk ve fikirlerde olabileceğini ancak kurum adına seçmene mesaj vermenin veya oy belgelerini zorlaştırmanın sorun yarattığını belirtti.

bursa'nın çok boyutlu gelişim vurgusu:

Matlı, Bursa'yı sadece sanayi kimliğiyle sınırlamadan planladıkları vizyonu anlattı. Şehrin genç nüfusu, kültürel faaliyetleri, turizmi ve tarımı ile birlikte gelişmesinin gerekliliğini öne çıkararak, "Bu şehir sadece Bursa’nın sanayi bölgesi rantıyla yaşamadığını öğrenecek" dedi.

Konuşmasında "60 bin üyemizin odamızın seçimlerine hoş geldiniz" ifadelerine yer veren Matlı, dışarıdaki kalabalığa ve geleceğe dönük beklentilere işaret etti. Ayrıca Bursa'nın yaklaşık 3 milyon 200 binlik nüfusu ile herkesin ortak yaşam alanı olduğuna dikkat çekti ve seçimlerin kent için hayırlı olmasını diledi.

BTSO BAŞKAN ADAYI ÖZER MATLI: &quot;BU ŞEHİR SONUNDA DOĞRUYU BULACAK&quot;

BTSO BAŞKAN ADAYI ÖZER MATLI: "BU ŞEHİR SONUNDA DOĞRUYU BULACAK"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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