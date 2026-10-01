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Sivas kalesinin havasını şişeye dolduran zanaatkarın Sivas hatırası kolonyası

35 yıllık kolonya ustası Turhan Toka, eşinin önerisiyle Sivas Kalesi çevresindeki bitki ve çiçek esanslarını harmanlayarak 'Sivas hatırası' kolonyasını üretti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sivas kalesinin havasını şişeye dolduran zanaatkarın Sivas hatırası kolonyası

Sivas hatırasının doğuşu:

35 yıllık kolonya ustası ve Zanaatkarlar Çarşısı esnafı Turhan Toka, geçen yıl eşiyle çıktığı Sivas Kalesi ziyaretinde bölgeye has kokudan ilham aldı. Kalede, çay bahçesinin bulunduğu alanda esen rüzgârla birlikte hissedilen bitki ve çiçek kokusunu işaret eden eşi, Toka'dan aynı havayı hatırlatan bir kolonya yapmasını istedi. Bu istek ustayı üretime yönlendirdi ve ortaya Sivas tarihine atfen adlandırılan 'Sivas hatırası' kolonyası çıktı.

Kokuyu yakalama süreci:

Toka, kalenin çevresinde öne çıkan bitki örtüsünü ve çiçekleri analiz ederek işe başladı. Bölgedeki bitkilerin esanslarını ayrı ayrı deneyen usta, uzun süren denemeler ve harmanlamalar sonucunda aradığı kompozisyonu buldu. Üretim sürecinde geleneksel yöntemlerden ve yılların deneyiminden faydalanan Toka, nihai üründe hem doğal bir tazelik hem de kaleden anımsanan o özgün esintiyi sağlamayı başardı. Kolonyanın adı da bu nedenle, tarihi dokuyu hatırlatması amacıyla 'Sivas hatırası' olarak belirlendi.

Yerel ilgi ve ziyaretçi etkisi:

Kolonyanın tanıtılması ve hikayesinin duyulması kısa sürede ilgi çekti. Toka, ürünün satışa sunulmasının ardından hem yerel halktan hem de turist gruplarından olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Zanaatkarlar Çarşısı'na gelen turist turları ile asker dağıtımlarına gelen ailelerin kolonyanın adını görüp ilgilendiğini aktaran Toka, hikâyeyi öğrenen bazı kişilerin hiç görmedikleri Sivas Kalesi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Toka, üretim öyküsünü şu sözlerle anlattı: "Bir akşam eşimle beraber Sivas kalesine çay içmek için çıkmıştık. Sonra eşim 'çok güzel koku, esinti var bunun kolonyasını yapabilir misin?' dedi. Bende o anki havayı, ortam kokusunu kolonyaya dönüştürdüm." Usta, kolonyanın ortaya çıkışındaki asıl fikrin eşi olduğunu vurgulayarak, "Sivas tarihini kolonyaya dönüştürdüm" ifadesini kullandı.

Yerel zanaatkârın geliştirdiği bu ürün, hem bölgeye dair bir hatıra sunuyor hem de küçük ölçekli üretimin hikâye anlatımının turizm ve yerel ekonomi açısından nasıl etkili olabileceğini gösteriyor. 'Sivas hatırası' kolonyası, Sivas'ın tarihî atmosferini ve doğasına dair anıları şişeye taşımayı amaçlıyor.

KOLONYA USTASI TURHAN TOKA

KOLONYA USTASI TURHAN TOKA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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