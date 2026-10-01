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Kocaeli, küçük balıkçılara 19,7 milyonluk destekle sezona güç verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2022'den bu yana 1.569 küçük balıkçıya 19,7 milyon TL destek verdi; 2026'da 340 balıkçıya yaklaşık 6 milyon TL sağlandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocaeli, küçük balıkçılara 19,7 milyonluk destekle sezona güç verdi

destek programının kapsamı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek programını sürdürüyor. Program kapsamında bugüne kadar 1.569 balıkçıya toplam 19,7 milyon TL tutarında yardım yapıldı. 2026 yılı için ise 340 balıkçıya yaklaşık 6 milyon TL yeni destek sağlandı.

Belediye yetkilileri, desteğin yalnızca malzeme yardımıyla sınırlı kalmayıp balıkçıların sezon boyunca üretimini sürdürebilmelerine doğrudan katkı sağladığını vurguluyor. Program, küçük ölçekli işletmelerin hazırlık maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

balıkçılara verilen malzemeler:

Destek paketlerinin merkezinde tekne bakımı ve av sezonu hazırlıkları yer alıyor. Teknenin bakımı, gövdenin boyanması, eksik ekipmanların tamamlanması ve denizde kullanılacak malzemelerin hazırlanması için yardım sağlanıyor. Özellikle zehirli boya, beyaz boya ve macun gibi tekne bakım malzemeleri ile çizme ve yağmurluk gibi kıyafet desteği, zorlu deniz koşullarında çalışma şartlarını iyileştiriyor.

Bu destekler, bakım ve ekipman eksikliğinin yol açabileceği ekonomik kayıpları önlemeye ve balıkçıların sezona zamanında ve güvenli başlamasına katkı veriyor.

vira bismillah töreni:

Yeni av sezonunun açılışı, 31 Ağustos akşamı Kefken Limanı'nda düzenlenen "Vira Bismillah" programıyla yapıldı. Programda dua edilip kurban kesildi ve ardından tekneler denize açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da balıkçılarla birlikte tekneye binerek sezonun ilk ağının denize bırakıldığı ana eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağladığı mali ve lojistik destekle küçük ölçekli balıkçılığın sürekliliğini güçlendirmeyi, aynı zamanda denizlerdeki yaşamın ve doğal dengenin korunmasına yönelik çalışmalarını da sürdürmeyi amaçlıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2022’DEN BU YANA BİN 569 BALIKÇIYA TOPLAM 19 MİLYON 700 BİN TL...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2022’DEN BU YANA BİN 569 BALIKÇIYA TOPLAM 19 MİLYON 700 BİN TL DESTEKTE BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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