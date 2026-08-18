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Büyükdere'de kontrolden çıkan ticari araç ağacı devirip ters döndü

Büyükdere Mahallesi'nde kontrolden çıkan 26 VU 683 plakalı ticari araç ağacı devirdi, korkuluklara çarpıp ters döndü; sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:55

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Büyükdere'de kontrolden çıkan ticari araç ağacı devirip ters döndü

Kaza yerinde yaşananlar

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 26 VU 683 plakalı ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bir ağacı devirip demir korkuluklara çarptı ve takla atarak ters döndü.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Araçta tek başına olduğu belirlenen sürücü, ters dönen araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarıyla sürücü çıkarıldı ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Sürücünün sağlık durumu ve soruşturma:

Müdahalenin ardından yaralı sürücü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybının önüne geçti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yerinde araç ve çevre hasar tespit çalışmaları sürüyor. 26 VU 683 plakalı aracın kaza anındaki seyir koşulları ve nedenleri, yürütülecek soruşturmayla netleştirilecek.

ESKİŞEHİR&#039;DE KONTROLDEN ÇIKAN TİCARİ ARAÇ, YOL KENARINDAKİ AĞACI DEVİRDİKTEN SONRA KORKULUKLARA...

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKAN TİCARİ ARAÇ, YOL KENARINDAKİ AĞACI DEVİRDİKTEN SONRA KORKULUKLARA ÇARPIP TAKLA ATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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