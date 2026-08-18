Büyükdere'de kontrolden çıkan ticari araç ağacı devirip ters döndü

Kaza yerinde yaşananlar

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 26 VU 683 plakalı ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bir ağacı devirip demir korkuluklara çarptı ve takla atarak ters döndü.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Araçta tek başına olduğu belirlenen sürücü, ters dönen araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarıyla sürücü çıkarıldı ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Sürücünün sağlık durumu ve soruşturma:

Müdahalenin ardından yaralı sürücü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybının önüne geçti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı; olay yerinde araç ve çevre hasar tespit çalışmaları sürüyor. 26 VU 683 plakalı aracın kaza anındaki seyir koşulları ve nedenleri, yürütülecek soruşturmayla netleştirilecek.

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