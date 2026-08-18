Trafik kazasında ölen Mehmet Soylu için ailesi gözyaşlarıyla veda etti

cenaze töreni:

Hatay'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Soylu için cenaze namazı kılındı ve yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.

kaza ayrıntıları:

Kaza, Erzin-Ceyhan kara yolu Burnaz mevkiinde meydana geldi. İddialara göre tır ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı; kazada Soylu yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

törene katılanlar ve defin:

Soylu için düzenlenen tören Dörtyol ilçesindeki Karakese Aile Mezarlığında yapıldı. Cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı; dualar ve gözyaşları eşliğinde Soylu, aile mezarlığına defnedildi.

CENAZE NAMAZI