Trafik kazasında ölen Mehmet Soylu için ailesi gözyaşlarıyla veda etti

cenaze töreni:
Hatay'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Soylu için cenaze namazı kılındı ve yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.
kaza ayrıntıları:
Kaza, Erzin-Ceyhan kara yolu Burnaz mevkiinde meydana geldi. İddialara göre tır ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı; kazada Soylu yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
törene katılanlar ve defin:
Soylu için düzenlenen tören Dörtyol ilçesindeki Karakese Aile Mezarlığında yapıldı. Cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı; dualar ve gözyaşları eşliğinde Soylu, aile mezarlığına defnedildi.
CENAZE NAMAZI
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