Çarşamba'da iş dünyası kurumları birlik mesajı verdi

Çarşamba'da iş dünyası ortak akıl vurgusuyla bir araya geldi

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyeleri, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya'yı ziyaret ederek ilçenin ticari ve ekonomik hayatının güçlendirilmesi gerektiğini paylaştı. Görüşmede üyelerin karşılaştığı sorunlar, öncelikli projeler ve iş dünyasının ortak hareket etme gerekliliği üzerinde duruldu.

hedefler ve öncelikler:

Tarım, ticaret ve sanayi alanlarında ilçenin sahip olduğu potansiyelin daha ileri taşınması amacıyla meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Toplantıda, ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket edilmesinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı. Başkanlar, üyelerin ve işletmelerin ihtiyaçlarına dönük koordineli çalışmaların planlanacağını belirtti.

osb çalışmaları ve kurumlar arası dayanışma:

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden çalışmalar toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Süreçlerin hızlandırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için kurumlar arası iletişim kanallarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Katılımcılar, projelerin takip edilmesi ve problemlerin ortak çözümlerle aşılması konusunda ortak irade ortaya koydu.

Toplantının sonunda Birlikten güç doğar anlayışıyla Çarşamba'nın ticaret ve ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin iletilmesiyle sonlandı.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAZIM YILMAZ VE MECLİS ÜYELERİ, ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN SONKAYA’YI ZİYARET EDEREK, BİRLİK VE GÜÇ MESAJI VERDİ.