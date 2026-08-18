Filistinli evini korumak için çatıya ABD bayrağı astı

ABD'de yaşayan Filistinlinin sembolik hamlesi

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Filistinli Louay Abu Rida, Nablus’un güneyindeki Kusra köyünde Yahudi yerleşimcilerin günlerdir kuşattığı evine gelerek çatısına ABD bayrağı astı. Abu Rida, güvenlik kameralarından yerleşimcilerin evini sardığını görmesinin ardından Pazartesi akşamı köye döndü ve İsrail ordusunun alana girişine izin vermesinin ardından gazeteciler eşliğinde evine ulaşabildi.

Çatıya bayrak asma gerekçesi:

Abu Rida, çatıya ABD bayrağı asmasının amacını, yerleşimcilere karşı evine sahip çıkmaya kararlı olduğunu göstermek ve evin kolayca gasp edilemeyeceğini belirtmek olarak açıkladı. Ayrıca ABD Büyükelçiliği ile temas halinde olduğunu söyleyen Abu Rida, hükümetin duruma müdahale ederek kendisi, kardeşi ve oğlunun güvenliğini sağlamasını talep etti.

Kuşatma altındaki ailelerin durumu:

Kusra köyünde yaklaşık 10 gündür üç Filistinli ailenin evleri kuşatma altında tutuluyor. Yerleşimciler, söz konusu evlere yiyecek, su ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaşmasını engelliyor; İsrail ordusunun bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan etmesi nedeniyle aileler evlere girip çıkamıyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre kuşatma altındaki evlerde yaklaşık 15 Filistinli bulunuyor, bunların arasında iki çocuk da var ve saldırı nedeniyle evler su ile elektrikten mahrum bırakılmaya devam ediliyor. Kusra Belediye Başkanı Abdul Azim Wadi, kuşatmanın giderek sıkılaştığını ve yeterli yardımın ulaştırılmasının engellenmesi yüzünden ailelerin sıkıntılarının arttığını belirtti. Wadi, özellikle kadınlar ve çocuklar için temel ihtiyaçların evlere ulaştırılmasını ve kuşatmanın kaldırılmasını talep etti.

Batı Şeria'daki artan şiddet:

İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları artış gösteriyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2026 başından bu yana Filistinlilere yönelik 1.430'dan fazla saldırı kaydedildi; yerleşimcilerin saldırıları, ev yıkımları ve zorla tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3.800 Filistinli yerinden edildi.

Abu Rida’nın çatıya bayrak asma eylemi hem yerel hem de uluslararası dikkat çekmeyi amaçlayan sembolik bir hamle olarak okunuyor; ailelerin güvenliğinin sağlanması için hem yerel yetkililer hem de uluslararası aktörler tarafından yapılacak müdahaleler takip ediliyor.

ABD'de yaşayan Filistinli Louay Abu Rida, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin günlerdir kuşatma altında tuttuğu evine geldi ve gasp edilmemesi için evinin çatısına ABD bayrağı astı.