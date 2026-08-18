Doğal zenginlikler kitaplaşınca: Aliağa’da 400'ü aşkın bitki türü kayıt altına alındı

Aliağa kent kitaplığı yeni bir doğa çalışması yayımladı

Aliağa Belediyesi, ilçenin doğal bitki örtüsünü bilimsel çalışmalarla kayıt altına alan "Aliağa’nın Doğal Zenginlikleri: Ağaçlar, Çalılar ve Bitkiler" adlı kitabı okurla buluşturdu. Eser, Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda, Prof. Dr. Cenk Durmuşkahya tarafından hazırlandı ve Aliağa Kent Kitaplığı bünyesinde yayımlandı. Bu yayınla birlikte belediyenin Aliağa Kent Kitaplığı ve Aliağa Çocuk Yayınları kapsamında yayımladığı kitap sayısı 26'ya ulaştı.

Kitapta neler var:

Uzun süreli saha çalışmaları ve kapsamlı literatür taramalarına dayanan kitapta, Aliağa ve çevresinde doğal olarak yetişen 400’den fazla bitki türü fotoğrafları ve açıklayıcı metinlerle tanıtılıyor. Her tür için ayırt edici özellikler, yetişme alanları, görülme dönemleri ile türlerin ekolojik ve ekonomik değeri okuyucuya aktarılıyor. Öğrenciler, araştırmacılar ve doğaseverler için kaynak niteliği taşıyan eser, yerel bitki çeşitliliğinin sistematik biçimde kayıt altına alınmasını sağlarken, doğal değerlerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasını hedefliyor.

Kültür yayıncılığı ve amaç:

Aliağa Belediyesi, tarih, kültür, gelenek ve gastronominin yanı sıra kentteki doğal değerleri de bilimsel ve akademik çalışmalarla belgeliyor. Daha önce yayımlanan "Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası" adlı eserle bölgenin doğal yaşam alanları kayıt altına alınmış, yeni yayınla ise bitki varlığı daha kapsamlı ele alınmış oldu.

Belediye Başkanı Serkan Acar, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Şehirlerin kimliği; tarihi, kültürü, doğası, insanı, gelenekleri ve yaşanmışlıklarıyla oluşuyor. Bunların her biri o şehrin kimliğinin bir parçasıdır. Aliağa’nın sahip olduğu değerleri bilimsel çalışmalarla kayıt altına almayı ve kalıcı kaynaklara dönüştürmeyi önemsiyoruz. Daha önce Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası’nın doğal yaşamını kitaplaştırmıştık. Bu eserimizle de kentimizin 400’den fazla bitki türünü kayıt altına alıyoruz. Doğayı tanımak, onu korumanın ilk adımıdır. Amacımız, Aliağa’nın doğal mirasının bugün olduğu gibi gelecekte de yaşamasına katkı sağlamak ve bu birikimi gelecek kuşaklara aktarmaktır."

Başkan Acar, yayın çalışmalarının kent belleğini oluşturma ve gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle sürdüğünü belirterek, eser üzerinde emeği geçen Prof. Dr. Cenk Durmuşkahya ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

ALİAĞA'NIN 400'DEN FAZLA BİTKİ TÜRÜ KİTAPLAŞTIRILDI