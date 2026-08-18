Fethiye açıklarında denizde yaralanan bir kişi tıbbi tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel bir teknede yaralanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısı yapıldı.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu, yaralıyı denizden tahliye ederek kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

müdahale ve tahliye süreci:

Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine ulaşır ulaşmaz teknedeki yaralıya müdahale etti ve güvenli bir şekilde denizden tahliye işlemini gerçekleştirdi. Tahliye sırasında yaralının stabil halde tutulması ve hızlı transfer önceliklendirdi.

kıyıda sağlık ekiplerine teslim:

Kıyıya getirilen yaralı, bekleyen 112 ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekmesi halinde ileri tedavi için sevk işlemleri başlatıldı.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNEDE YARALANAN VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.