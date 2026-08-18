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Komşusuyla hayvan ararken hırsızı öğrendi: 2 milyon liralık kayıp

Kırşehir'de hayvancılıkla uğraşan Mustafa Eflatun, kaybolan hayvanlarını komşusuyla aradıktan sonra aynı kişinin hayvanları çaldığını ve yaklaşık 2 milyon TL zarar ettiğini öğrendi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:47

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komşusuyla hayvan ararken hırsızı öğrendi: 2 milyon liralık kayıp

Olayın ayrıntıları:

Kırşehir'de baba mesleği olan hayvancılığı sürdüren Mustafa Eflatun, hayvanlarının kaybolduğunu fark edince komşusuyla birlikte kayıp işlemlerini başlattı. İddiaya göre, iki gün süren arama çalışmalarına komşusu da katıldı; fakat daha sonra yapılan araştırmalarda hayvanların komşusu tarafından çalındığı tespit edildi.

Eflatun, yaşadığı durumu üzgünlükle anlattı. 'Biz kayıp diye ararken hayvanlarımızın çalındığını öğrendim. Kayıp işlemlerinin tamamını komşumla birlikte yaptım. İki gün boyunca birlikte arama yaptık. Sonradan benim hayvanlarımı çaldığını tespit ettik' ifadelerini kullandı.

Hayvanların satışı ve maddi zarar:

Olayda çalındığı belirlenen hayvanların Keskin bölgesinde bir tüccara satıldığı tespit edildi. İddialar doğrultusunda soruşturma başlatıldı ve gözaltına alınan şüpheliler arasında F.A. isimli zanlının babası tutuklandı. Eflatun, uğradığı zararın yaklaşık 2 milyon TL civarında olduğunu belirtti ve en çok kendisiyle birlikte arama yapan kişinin komşusu olmasından dolayı etkilendiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiği, yetkili birimlerin satış kayıtları ve tanık beyanları üzerinden incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi. Olay, kırsal kentlerde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin komşuluk ilişkilerinin ne kadar hassas bir zeminde yürüdüğünü de gündeme taşıdı.

KIRŞEHİR’DE BESİCİLİK YAPAN MUSTAFA EFLATUN

KIRŞEHİR’DE BESİCİLİK YAPAN MUSTAFA EFLATUN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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