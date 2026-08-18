Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Çanakkale boğazı'nda makine arızası: KAPITAN SHYRIAGIN karanlık liman'a çekildi

Çanakkale Boğazı'nda Mersin'den Yalova'ya giden Tanzanya bayraklı 142 metre KAPITAN SHYRIAGIN gemisi makine arızası yaptı; KEGM römorkörleriyle Karanlık Liman'a çekildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale boğazı'nda makine arızası: KAPITAN SHYRIAGIN karanlık liman'a çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş halindeyken arıza yaşayan genel kargo gemisi KAPITAN SHYRIAGIN, bölge deniz trafiğinde müdahaleye neden oldu. 142 metre uzunluğundaki ve Tanzanya bayraklı gemi, Mersin'den Yalova'ya seyrederken Sarıçay önlerinde makine arızası bildirdi.

Operasyonun seyri:

Gemi kaptanının telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi. KEGM'ye bağlı KURTARMA-1 ve KURTARMA-17 römorkörleri bölgeye ulaşarak saat 11.29 sıralarında kurtarma operasyonunu başlattı.

Gemi trafiğine etkisi ve demirleme:

Kurtarma ekipleri, gemiyi kılavuz kaptan refakatinde yedekleyip römorkörlerle çekerek güvenli bölgeye aldı. Diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için koordinasyon yapıldı. Nihai müdahale sonucu gemi, çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 142 METRE BOYUNDAKİ ’KAPITAN SHYRIAGIN’ İSİMLİ GENEL KARGO GEMİSİ...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 142 METRE BOYUNDAKİ ’KAPITAN SHYRIAGIN’ İSİMLİ GENEL KARGO GEMİSİ MAKİNE ARIZASI YAPTI. GEMİ KILAVUZ KAPTAN REFAKATİNDE RÖMORKÖR İLE YEDEKLENİP ÇEKİLEREK KARANLIK LİMAN'A DEMİRLETİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası