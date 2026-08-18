Çanakkale boğazı'nda makine arızası: KAPITAN SHYRIAGIN karanlık liman'a çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş halindeyken arıza yaşayan genel kargo gemisi KAPITAN SHYRIAGIN, bölge deniz trafiğinde müdahaleye neden oldu. 142 metre uzunluğundaki ve Tanzanya bayraklı gemi, Mersin'den Yalova'ya seyrederken Sarıçay önlerinde makine arızası bildirdi.

Operasyonun seyri:

Gemi kaptanının telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi. KEGM'ye bağlı KURTARMA-1 ve KURTARMA-17 römorkörleri bölgeye ulaşarak saat 11.29 sıralarında kurtarma operasyonunu başlattı.

Gemi trafiğine etkisi ve demirleme:

Kurtarma ekipleri, gemiyi kılavuz kaptan refakatinde yedekleyip römorkörlerle çekerek güvenli bölgeye aldı. Diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için koordinasyon yapıldı. Nihai müdahale sonucu gemi, çekilerek Karanlık Liman'a demirletildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 142 METRE BOYUNDAKİ ’KAPITAN SHYRIAGIN’ İSİMLİ GENEL KARGO GEMİSİ MAKİNE ARIZASI YAPTI. GEMİ KILAVUZ KAPTAN REFAKATİNDE RÖMORKÖR İLE YEDEKLENİP ÇEKİLEREK KARANLIK LİMAN'A DEMİRLETİLDİ.