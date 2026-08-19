Canik'i geleceğe taşıyan projeler: eğitimden turizme yeni yatırımlar

Canik'e yeni projeler:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede eğitimden turizme, sosyal yaşam alanlarından ulaşıma kadar süren yatırımları ve yeni projeleri Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) heyetiyle paylaştı. Konuklar Meşe Tesisleri, Macera Parkı ve Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nü yerinde inceledi.

Keşif kampüsünde uygulamalı eğitimler:

Ziyarette, kampüsteki atölye, keşif alanları ve laboratuvarlar hakkında bilgi veren Sandıkçı, burada gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerin önemine dikkat çekti. Gençlerin yapay zeka, yazılım ve robotik kodlama alanlarında tasarım ve üretim yaptığı, projelerini ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ettikleri vurgulandı. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsünün Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsü seçildiği ve düzenlenen proje ile bilim şenlikleriyle Milli Teknoloji Hamlesi bilincinin güçlendirildiği aktarıldı.

Yerel yatırımlar ve sivil toplumun değerlendirmesi:

Sandıkçı, ilçeye yeni proje ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini belirterek her alanda daha güçlü bir Canik hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Eğitimden turizme, sosyal yaşam alanlarından ulaşıma kadar örnek eserler üretmeye devam ettiklerini söyledi. Ziyarete katılan SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ve yönetim kurulu üyeleri Meşe Tesisleri, Macera Parkı ve keşif kampüsünü inceleyerek, Canik'in projeler sayesinde önemli bir gelişim gösterdiğini, özellikle eğitime yönelik çalışmaların ülke için örnek teşkil ettiğini belirtti.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, SAMSUN SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (SAMSİAD) BAŞKANI SÜLEYMAN FERŞAT ELDEMİR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ CANİK BELEDİYESİ MEŞE TESİSLERİ, CANİK BELEDİYESİ MACERA PARKI VE CANİK BELEDİYESİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR KEŞİF KAMPÜSÜ'NDE AĞIRLADI.