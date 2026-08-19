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Milas'ta orman yangını kontrol altına alındı; valilik önlemleri hatırlattı

Milas'ta çıkan orman yangını, 3 uçak, 5 helikopter ve kara ekipleriyle kontrol altına alındı; valilik vatandaşları önlemlere çağırdı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Milas'ta orman yangını kontrol altına alındı; valilik önlemleri hatırlattı

Milas Sakarkaya'da yangın kontrol altına alındı

Milas ilçesinin Sakarkaya mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yürütülen koordineli müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede arazözlerle yürütülen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Müdahale detayları:

Yangına havadan 3 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 52 personel ile müdahale edildi. Hızlı ve etkin müdahale sayesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı; ekipler şimdi yangın hattında soğutma ve nöbet çalışmalarını sürdürüyor.

Valiliğin uyarısı:

Muğla Valiliği, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı ve şu uyarıyı paylaştı: "Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde, yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Hep birlikte önlemlerimizi artırarak yeşil vatanımıza sahip çıkalım. Doğadaki canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Bir kez daha hatırlatalım: Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmeyelim, anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ve açık arazilerde ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım. Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde 112’yi hemen arayalım" denildi.

Vatandaşlara düşen görev olarak valilik, ormanlık alanlara giriş yasağına uyulması, açık arazide ateş yakılmaması ve ekiplerle temas halinde olunması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde hassasiyetin artırılmasını istedi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN KARADAN VE HAVADAN YAPILAN MÜDAHALE İLE...

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN KARADAN VE HAVADAN YAPILAN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI VE BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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