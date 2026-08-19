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Kızılırmak için kritik çağrı: barajların türbinleri devreye alınırken suya yaklaşmayın

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlardaki türbinlerin devreye alınmasıyla Kızılırmak'ta ani su yükselmelerine karşı kıyılardan uzak durun.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kızılırmak için kritik çağrı: barajların türbinleri devreye alınırken suya yaklaşmayın

Kızılırmak için kritik çağrı: barajların türbinleri devreye alınırken suya yaklaşmayın

Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri çevresinde ani su yükselmeleri yaşanabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların can güvenliği açısından nehir ve kıyı bölgelerinden uzak durmaları istendi.

Valiliğin uyarısı:

Açıklamada, nehir kıyılarından, nehir içerisindeki adacıklardan ve su yatağına yakın alanlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca baraj gölleri ve çevresi ile köprülerin nehir üzerindeki ve yakınındaki kesimlerine yaklaşılmaması istendi. Yetkililer, balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri amacıyla nehir ve çevresine girilmemesi uyarısında bulundu.

Hayvanlar ve tarım faaliyetleri hakkında önlem:

Valilik, hayvanların nehir yatağı ve kıyılarında otlatılmaması veya sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesini bildirdi. Tarım arazileri ve diğer faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur.

KIRIKKALE VALİLİĞİ, KESİKKÖPRÜ VE KAPULUKAYA BARAJLARINDAKİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN...

KIRIKKALE VALİLİĞİ, KESİKKÖPRÜ VE KAPULUKAYA BARAJLARINDAKİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRBİNLERİNİN DEVREYE ALINMASIYLA KIZILIRMAK NEHRİ'NDE ANİ SU YÜKSELMELERİ YAŞANABİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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