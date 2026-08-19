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Galatasaray sahadaki ritmini koruyor: Erzurumspor maçı öncesi son prova

Galatasaray, dinamik ısınma, üç grup halinde 8'e 2 topa sahip olma çalışması ve savunma-hücum programıyla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray sahadaki ritmini koruyor: Erzurumspor maçı öncesi son prova

Galatasaray hazırlıkları Kemerburgaz'da sürüyor

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynanacak maç öncesi Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde antrenman programını uyguladı. Seans, teknik ekibin planı doğrultusunda dinamik ısınma ile başladı.

antrenmanın akışı:

İdman boyunca oyuncular üç grup halinde organize edildi ve 8'e 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Bu bölüm, takımın pas sürekliliğini ve kısa mesafe reaksiyonlarını güçlendirmeye yönelik olarak şekillendi.

son bölüm ve program:

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla tamamlayacak ve ardından Erzurumspor FK maçına odaklanacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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