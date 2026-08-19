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Şırnak'ta üretim ve altyapıyı güçlendirecek kapsamlı yatırım hamlesi

Bakanlık görüşmesinde Şırnak için sera OSB, mera ıslahı, içme suyu ve dere ıslahı projeleriyle üretim ve taşkın güvenliği hedeflendi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Caner Şahin

Şırnak'ta üretim ve altyapıyı güçlendirecek kapsamlı yatırım hamlesi

Şırnak’a yönelik yatırımların kapsamı şekillendi

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı arasında yapılan görüşmede, Şırnak’ın tarım ve hayvancılık kapasitesini artıracak ve yerleşimlerin altyapı güvenliğini güçlendirecek yatırımlar ele alındı. Toplantıda Silopi, İdil, Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine yönelik çok sayıda proje başlığı masaya yatırıldı.

Silopi sera organize tarım bölgesi ve üretim hedefleri:

Görüşmenin öne çıkan maddelerinden biri Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi oldu. Bölgede yatırım yapmaya hazır 21 müteşebbis için, 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yüzde 70 hibe desteği sağlanması planlanıyor. Sera kurulumlarına sonbahar döneminde başlanması hedeflenirken, proje ile kontrollü tarımsal üretimin artırılması, yeni istihdam sahalarının oluşturulması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Mera ıslahı, hizmet binaları ve lojman yatırımları:

İdil ilçesinde Tepeköy bölgesinde süren taş temizleme çalışmalarının 3 bin dekara çıkarılması, ayrıca 100 dekarlık mera alanının ıslah edilerek tuz çalısı yetiştiriciliğine açılması ve küçükbaş üreticilerin kullanımına sunulması gündeme getirildi. İdil ve Cizre’de kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için tahsisleri tamamlanan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin hizmet binaları yapımı, İdil’de planlanan lojman ve depo yatırımlarının hayata geçirilmesi de toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.

İçme suyu ve dere ıslahı projeleri:

Toplantıda su ve taşkın güvenliğine ilişkin kritik başlıklar da görüşüldü. Kumçatı Nerte Deresinde ihalesi bulunan 2 bin 450 metrelik ıslah çalışmasının tamamlanabilmesi amacıyla keşif bedeline %20 artış sağlanması talebi iletildi. Ayrıca Şenoba Belediyesi isale hattının kısa sürede tamamlanması ve Uludere Dağdibi köyü Taşkın Islahı Projesi ihalesinin gerçekleştirilmesi konuları değerlendirildi. İdil merkezde 4 sondaj kuyusu açılması ve Aşağı Mahalle Dere Islahı ve Peyzaj Projesi için atılacak adımlar görüşüldü; daha önce 2026 yılı Yatırım Programına alınan İdil İçme Suyu Projesinin çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının ardından yapım işinin 2027 yılı Yatırım Programına alınması planlandı. Beytüşşebap’ta Binkenk Deresindeki taşkında zarar gören köprü ve yaya geçidinin yeniden yapılması, memba ve mansap bölgelerine iki yeni menfez inşa edilmesi, jeolojik etüt ve projelendirme çalışmalarının tamamlanarak üst havza tedbirlerinin uygulanması ile Taşdelen köyünde afet sonrası yıkılan ıslah tesislerinin yeniden yapılabilmesi için ihale izni talebi de Bakanlığa iletildi.

Görüşme sonrası değerlendirme yapan Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak’ın üretim kapasitesini ve istihdam gücünü artıracak yatırımların yanı sıra vatandaşların suya erişimini kolaylaştıracak ve taşkın risklerine karşı yerleşim yerlerini daha güvenli hale getirecek projelerin takipçisi olacaklarını vurguladı. Tatar, Bakan İbrahim Yumaklıya Şırnak’a gösterdiği ilgi ve destekler için teşekkür ederek, "Üreten, büyüyen ve güçlenen Şırnak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’YI ZİYARET EDEREK...

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’YI ZİYARET EDEREK ŞIRNAK’IN TARIM VE HAYVANCILIK KAPASİTESİNİ ARTIRACAK, ÜRETİCİLERE YENİ İMKÂNLAR SAĞLAYACAK VE YERLEŞİM YERLERİNİN ALTYAPI İLE TAŞKIN GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK YATIRIMLARI GÖRÜŞTÜ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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