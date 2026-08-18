Canik'te arkadan çarpma sonrası motosiklet orta refüje savruldu

kaza yerinden ilk bilgiler

Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Kadirhan Kara idaresindeki 10 Z 0335 plakalı motosiklet, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarındaki orta refüje savruldu.

yaralıların durumu:

Kazada motosiklet sürücüsü Kadirhan Kara ile yanında bulunan Erhan Şahin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

kazanın ardından yürütülen işlemler:

Çarpışmaya neden olan kamyonun plakası ve sürücüsü tespit edilemedi; kamyon olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN KAMYONA ARKADAN ÇARPIP ORTA REFÜJE SAVRULMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.