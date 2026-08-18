Yemek borusundaki 13 santimetrelik iyi huylu kitle kapalı cerrahiyle başarıyla çıkarıldı

Vakada tanı ve yönlendirme

Alanya'da yaşayan 39 yaşındaki Emrah İlhan, uzun süredir devam eden göğüs ağrısı, yemek yerken boğazında takılma hissi ve yutma güçlüğü şikayetleriyle başvurdu. Sosyal medyada çıkan haberler sonrasında muayene olmak için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden İlhan, ALKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı hekimlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin tarafından değerlendirildi.

tanı ve ameliyat planı:

Yapılan tetkikler ve endoskopik inceleme sonucunda hastanın yemek borusunda 13 santimetrelik iyi huylu kitle tespit edildi. Tanı netleştikten sonra hastanın onayı alınarak müdahale için kapalı cerrahi yöntem tercih edildi. Planlama aşamasında işlemin hasta konforu, estetik sonucu ve yatış süresi üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulunduruldu.

ameliyat süreci ve sonrası:

Operasyon, hastanede ilk kez uygulanan özel bir kapalı teknikle gerçekleştirildi. Dr. Keskin ve ekibi, hastanın sağ tarafından yaklaşık 4 santimetrelik kesi ile girip kitlenin tamamını başarılı biçimde çıkardı. Ameliyat sonrası dönemde hastanın yemek borunu birkaç gün dinlendirmek için damardan beslenme sağlandı. Bu süreçte herhangi bir komplikasyon gözlenmedi ve hasta hızla toparlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin, kapalı cerrahilerin hastaların ameliyat sonrası dönemini daha konforlu hale getirmesi, estetik açıdan avantaj sunması ve hastanede kalış süresini azaltması nedeniyle tercih edildiğini vurguladı. Ayrıca ilçede bu tür müdahalelerin daha önce yapılmadığını, hastaların genellikle başka merkezlere gitmek zorunda kaldığını ve bunun hasta yakınlarına maddi yük getirdiğini belirtti. Üniversite hastanesinde bu ameliyatların başarıyla uygulanmaya başlanmasının kurum için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Ameliyatı geçiren Emrah İlhan ise yeniden rahat nefes alabildiğini ve yemek yeme sırasında yaşadığı zorluğun sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. İlhan, sağlığına kavuşmasında emeği geçen hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

UZUN ZAMANDIR YEMEK YERKEN TAKILMA, YUTMA GÜÇLÜĞÜ VE GÖĞÜS AĞRISI ŞİKÂYETLERİ YAŞAYAN 39 YAŞINDAKİ EMRAH İLHAN’IN YEMEK BORUSUNDA BULUNAN 13 SANTİMETRELİK İYİ HUYLU TÜMÖR, ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE İLK KEZ UYGULANAN ÖZEL KAPALI CERRAHİ YÖNTEMLE BAŞARIYLA ÇIKARILDI.