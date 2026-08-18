Kavallar'da çukura düşen keçi itfaiye halatıyla kurtarıldı

olay yeri ve ihbar:

Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar köyünde arazide otlayan bir keçi, toprak yapılı derin bir çukura düştü. Keçisinin çukura düştüğünü ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını fark eden sahibi, durumu Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

kurtarma çalışması:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura inen bir itfaiye eri, keçiyi halat yardımıyla bağlayarak güvenli bir şekilde yukarı çekti.

Operasyon sonucunda keçi herhangi bir yara almadan sağlıklı bulundu ve sahibine teslim edildi. Olay, ekiplerin arazide hızlı müdahalesinin sonucu olarak kayda geçti.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE ARAZİDEKİ DERİN BİR ÇUKURA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KEÇİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN BAŞARILI OPERASYONUYLA KURTARILARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.