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Kavallar'da çukura düşen keçi itfaiye halatıyla kurtarıldı

Kavallar köyünde çukura düşen keçi, Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarılarak sahibine sağ salim teslim edildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Kavallar'da çukura düşen keçi itfaiye halatıyla kurtarıldı

olay yeri ve ihbar:

Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar köyünde arazide otlayan bir keçi, toprak yapılı derin bir çukura düştü. Keçisinin çukura düştüğünü ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını fark eden sahibi, durumu Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

kurtarma çalışması:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura inen bir itfaiye eri, keçiyi halat yardımıyla bağlayarak güvenli bir şekilde yukarı çekti.

Operasyon sonucunda keçi herhangi bir yara almadan sağlıklı bulundu ve sahibine teslim edildi. Olay, ekiplerin arazide hızlı müdahalesinin sonucu olarak kayda geçti.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE ARAZİDEKİ DERİN BİR ÇUKURA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KEÇİ, İTFAİYE...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE ARAZİDEKİ DERİN BİR ÇUKURA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KEÇİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN BAŞARILI OPERASYONUYLA KURTARILARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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