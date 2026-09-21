Dolar 48,8120 +0,01%
Euro 56,0074 +0,09%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.852,68 -0,39%
EUR/USD 1,1477 +0,07%
Brent Petrol 97,49 +1,30%
--°

Canik’te gençler Deneyap sınavında projelerini sundu

Canik’te Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrenci seçme sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi; adaylar sıfır atık, doğa ve çevre temizliği temalı projelerini jüriye sundu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Canik’te gençler Deneyap sınavında projelerini sundu

Canik’te Deneyap öğrenci seçme sınavı tamamlandı

Samsun Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi Öğrenci Seçme Sınavı, yoğun katılımla uygulama aşamasına taşındı. Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen sınavda öğrenciler hazırladıkları projeleri jüri önünde sundu.

Sınavda öne çıkan temalar:

Uygulama sınavında yarışan adayların proje konuları ağırlıklı olarak sıfır atık, doğa ve çevre temizliği temaları etrafında şekillendi. Geçtiğimiz aylarda yapılan yazılı sınavın ardından gelen bu uygulama etabı, öğrenciler ve aileleri için heyecanlı anlara sahne oldu ve gençlerin saha uygulamalarındaki yetkinlikleri değerlendirilmiş oldu.

Belediyenin eğitim hedefi ve vurguları:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede bilim ve teknoloji çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Canik’imizde geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz" dedi.

Başkan Sandıkçı ayrıca projenin amaçlarına dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Canik’te gençlere Milli Teknoloji Hamlesi bilinci kazandırmayı ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, 'Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzü geleceğe yön veren bir nesil inşa ediyoruz. Bilim ve teknoloji alanındaki seferberliğimizle gençlerimizi yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyor, ücretsiz ve uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. Canik’imizde Akıncı TİHA’nın gölgesinde öğrenen ve yeteneklerini keşfeden gençlerimizin, bilgileri ve yetkinlikleriyle ülkemiz ve tüm insanlık için üretecekleri değerlerle farkındalık oluşturacaklarına yürekten inanıyoruz. Teknolojiyi üreten nesiller için çalışmaya ve yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz'".

Etkinlik, yerel yönetimin gençleri teknoloji ve yenilikçi fikirlerle erken yaşta buluşturma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Sınav sonucunda seçilen öğrenciler, atölye eğitimleriyle yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

CANİK BELEDİYESİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR KEŞİF KAMPÜSÜ DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI...

CANİK BELEDİYESİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR KEŞİF KAMPÜSÜ DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'dan ilkokul takımı 'Derin Nefes' TEKNOFEST finaline kaldı
images

gençler TEKNOFEST’te İHA ve yapay zekâyla afet senaryolarına otonom çözümler üre...
images

TÜRGEV'in AI CRAFT projesi gençleri yapay zekayla üretime taşıyor
images

Düzce Bilim Merkezi'nde üç gün sürecek keşif ve deneyim şenliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı