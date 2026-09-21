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Düzce Bilim Merkezi'nde üç gün sürecek keşif ve deneyim şenliği

Düzce Bilim Merkezi'nde 24-26 Eylül'de düzenlenecek şenlik, atölye, gösteri ve sergilerle her yaşa bilimi deneyimleme fırsatı sunacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Taylan Polat

Düzce Bilim Merkezi'nde üç gün sürecek keşif ve deneyim şenliği

şenliğin amacı ve ev sahibi

Düzce'de bilimsel merakın artırılması, bilime yönelik olumlu tutumun güçlendirilmesi ve katılım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen şenliğe Düzce Bilim Merkezi ev sahipliği yapıyor. Şenliğin kente kazandırılmasında rol oynayan isimlerden biri olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü girişimleriyle merkezin faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Etkinlikler; öğretmenlerden öğrencilere, akademisyenlerden girişimcilere, çocuklardan gençlere ve ailelere kadar geniş bir yelpazeyi hedef alıyor. Üç gün boyunca ziyaretçilere atölyeler, bilim gösterileri, sergiler ve uygulamalı deneyim alanları sunularak bilimin günlük yaşamla ilişkisi vurgulanacak.

gün gün program

Şenlik 24-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk iki gün okul grupları randevu ile ağırlanacak; programlar her gün 09.30-17.00 saatleri arasında sürecek. Üçüncü gün olan 26 Eylül Cumartesi ise "Halk Günü" olarak düzenlenip tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

24 Eylül Perşembe (09.30-17.00) programında okul grupları için El Vantilatörü, VR Gözlük, Makey Makey, Boya Baskı, Geometri Tahtası, Yaşayan Sanat Saksı, Human Body Reaction Game, Kinetik Modelleme, Biyosanat ve Yanardağ Yapıyorum atölyeleri yer alacak; gün içinde bilim gösterisi de yapılacak.

25 Eylül Cuma (09.30-17.00) etkinlikleri arasında VR Gözlük, Makey Makey, Neşeli Taşlar, Kriptoloji, Ölçüyorum, Doğadan Sayfalara Kitap Ayracı, Balon Roket, Renk Spektrumu, Dokulu Sanat Rölyef, Aurora Bileklik ve Mars Helikopteri atölyeleri bulunuyor. Bu gün de bilim gösterisi ve söyleşi programda yer alacak.

26 Eylül Cumartesi (09.30-17.00) halka açık "Halk Günü" programında VR Gözlük, Makey Makey, Sulu Boya, İskelet Sistemi, Go Oyunu, Topaç, Magic Milk Show, Siyanotip Baskı, DNA Karakalem, El Vantilatörü ve Aurora Bileklik atölyelerinin yanı sıra Parfüm Atölyesi ve bilim gösterileri ziyaretçileri bekliyor.

beklenen etkiler ve katılım

Üç günlük program, farklı yaş gruplarının bilimi merak ederek keşfetmesini, gençlerin kariyer farkındalığının desteklenmesini ve yetişkinlerin bilim okuryazarlığının geliştirilmesini amaçlıyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte öğrenme kültürünü deneyimlemeleri ve sportif etkinliklerle farklı deneyim alanlarının sunulması da şenliğin öncelikleri arasında yer alıyor.

Organizatörler, etkinliklerin geniş katılımlı olmasını ve Düzce Bilim Merkezi'nin çalışmalarının şehir genelinde görünürlüğünün artmasını hedefliyor. Katılım için okul gruplarının randevu alması gerektiği; halk günü programının ise tüm vatandaşlara açık olduğu vurgulanıyor.

DÜZCE’DE BİLİME YÖNELİK OLUMLU TUTUMUN GELİŞTİRİLMESİ, BİLİMSEL BİLGİYE DUYULAN MERAKIN VE KATILIM...

DÜZCE’DE BİLİME YÖNELİK OLUMLU TUTUMUN GELİŞTİRİLMESİ, BİLİMSEL BİLGİYE DUYULAN MERAKIN VE KATILIM KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI, AYRICA DÜZCE BİLİM MERKEZİ’NİN FAALİYETLERİNİN DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILMASI AMACIYLA BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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