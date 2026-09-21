gençler TEKNOFEST’te İHA ve yapay zekâyla afet senaryolarına otonom çözümler üretiyor

yarışmanın amacı ve senaryonun çerçevesi:

TEKNOFEST 2026 kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, genç mühendisleri otonom sistemler geliştirmeye teşvik ediyor. Yarışma, katılımcıların insansız hava araçları (İHA), görsel işleme, yapay zekâ, haberleşme ve sistem entegrasyonu alanlarında pratik yetkinlik kazanmalarını hedefliyor.

Yarışma senaryosu, afet sonrası operasyon koşullarının simülasyonu üzerine kurulu. Takımlardan; İHA'nın sahayı otonom keşfetmesi, görüntü işleme ve yapay zekâ ile açık güzergâh tespiti yapması, bu veriyi kablosuz olarak Yer Kontrol İstasyonu ile İnsansız Kara Aracı (İKA) için paylaşması ve ardından İHA'nın güvenli inişini sağlaması beklendiği belirtiliyor. İKA'nın güzergâh takibi ise bu yılki final görevinde yer almıyor; bunun bir sonraki yıl final aşamasına dahil edilmesi planlanıyor.

final süreci ve değerlendirme aşamaları:

Yarışma, Ön Değerlendirme Raporu, Detay Değerlendirme Raporu ve Final Değerlendirme Raporu aşamalarını içeriyor. Takımlar ayrıca final sunumları, sistem gözden geçirme ve uçuş testlerinden geçiyor. Final değerlendirmelerinde değerlendirilen ana kriterler arasında teknik sistem tasarımı ve entegrasyonu, otonom görev kabiliyeti, görüntü işleme ve yapay zekâ uygulamaları, gerçek zamanlı veri aktarımı ile saha performansı bulunuyor.

Final Değerlendirme Aşaması'nda teknik sunumlar 21-22 Eylül tarihlerinde, saha testleri ise 23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak. Saha testleri üç gün sürecek; takımların geliştirdikleri sistemler uygulamalı olarak sınanacak ve gerekirse gün sonunda telafi uçuşları gerçekleştirilecek.

katılım, iller ve ödüller:

Yarışmaya toplam 118 takım ve 727 katılımcı başvurdu. Teknik değerlendirmeler sonucunda 30 takım ve 263 katılımcı Final Değerlendirme Aşaması'na hak kazandı. Finalist takımlar Türkiye'nin 13 farklı ilinden geliyor; ayrıca Makedonya'dan bir uluslararası takım da finale katılıyor.

İki günlük teknik sunumların ve üç günlük saha testlerinin ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda genel klasmanda başarılı bulunan 20 takım, final turuna yükselmeye hak kazanacak. Dereceye giren takımlar TEKNOFEST 2026 ödül töreninde ödüllerini alacak; birinciye 750.000 TL, ikinciye 600.000 TL, üçüncüye ise 500.000 TL verilecek.

Yarışma, genç katılımcılara gerçek dünya afet senaryolarına yakın koşullarda otonom çözümler test etme imkânı sunuyor ve kısa vadede operasyonel entegrasyon gerektiren yetkinliklerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI'NDA GENÇLER; İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI, YAPAY ZEKA, GÖRÜNTÜ İŞLEME VE OTONOM SİSTEM TEKNOLOJİLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEK