Canik’ten gençlere çanakkale ve mezopotamya hattında birlik yolculuğu

Projenin amacı:

Canik Belediyesi, gençlerin tarihi ve kültürel ortak hafızasını güçlendirmek ve farklı coğrafyalardan akranlarıyla bağ kurmalarını sağlamak amacıyla yeni bir program hazırladı. "Canik’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den Mezopotamya’ya: Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu" adıyla planlanan proje, ilçedeki lise öğrencilerini Çanakkale'nin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerle buluşturmayı hedefliyor.

Ziyaret programı:

Proje çerçevesinde gençler, uzman rehber eşliğinde hem tarihî mekânları hem de güncel teknoloji alanlarını tanıyacak. Program kapsamında teknoloji üretim merkezleri, bilim merkezleri, yüksek teknoloji ve inovasyon atölyeleri gezilecek; katılımcılar yerinde uygulamaları görme ve deneyimleme imkânı bulacak.

Yerel gençlerin bir araya geleceği "Gençlik Buluşmaları" oturumları, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmasına olanak tanıyacak. Bu buluşmalarda, eğitim ve teknoloji odaklı performanslar ile kültürel söyleşiler planlanıyor.

Belediye görüşü ve beklentiler:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, proje ile gençlerin yeni deneyimler kazanmasını ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini amaçladıklarını belirtti. Başkan Sandıkçı, projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Canikli gençlerimizi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizle buluşturuyoruz. Canik’imizde hayata geçirdiğimiz projemizle lise öğrencilerimizi şehitler diyarı Çanakkale ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki şehirlerle buluşturacağız. Gençlerimizi, şehirlerimizdeki tarihi alanlar ile birlikte teknoloji üretim merkezleriyle bir araya getireceğiz. Canikli gençlerimizin, şehirlerimizdeki gençlerle birlikte gözlemler yapmalarını, bilgi ve tecrübelerini gençlik buluşmalarıyla birbirlerine aktarmalarını sağlayacağız. Ortak hafızamızın ve kardeşlik ruhumuzun gelecek nesillere aktarılması, Türkiye Yüzyılı idealimizin merkezi noktalarında yer alıyor. Yetenekleri, bilgi ve tecrübeleriyle güçlü Türkiye hedefi için değer üretecek ve geleceğe taşıyacak olanlar gençliğimiz olacaktır."

Sandıkçı'nın vurguladığı gibi proje, tarih bilinci ile teknolojik yeterliliği birleştirerek gençlerin hem geçmişle hem de gelecekle ilişkisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Yerel yönetim, gezilerin organizasyonu, rehber sağlanması ve atölye iş birliklerinde aktif rol alacak.

Yerel ve bölgesel aktörleri buluşturan bu tür programlar, sosyal bağların güçlenmesi ve gençlerin farklı yaşam deneyimlerine erişmesi açısından önem taşıyor. Canik’ten başlayıp Çanakkale ve Mezopotamya hattına uzanacak bu yolculuk, gençlerin ortak hafızayı paylaşmasına ve birbirlerinden öğrenmelerine zemin hazırlayacak.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GENÇLERİN YENİ DENEYİMLER KAZANMASINI VE KARDEŞLİK BAĞLARININ GÜÇLENMESİNİ AMAÇLAYAN ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTEREK, "CANİKLİ GENÇLERİMİZİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ" DEDİ.